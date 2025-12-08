Με πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Φερνάντες [2 γκολ, 1 ασίστ] η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε από την έδρα της ουραγού, Γουλβς, με 1-4 και μείωσε την απόσταση από την 4η θέση.

Έκανε το καθήκον της κόντρα στην χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος η Γιουνάιτεντ, η οποία πέρασε με 1-4 από την Γουλβς [παρέμεινε χωρίς νίκη σε 15 ματς], έπιασε την Τσέλσι στους 25 πόντους και πήγε στο -1 από τις θέσεις του Champions League και την Κρίσταλ Πάλας.

Δυνατά μπήκαν οι Κόκκινοι Διάβολοι, έχασαν ευκαιρίες με Νταλότ και Εμπεμό και στο 25’ άνοιξαν το σκορ έπειτα από λάθος του Αντρέ και πάσα του Κούνια στον Μπρούνο Φερνάντες, που βρήκε δίχτυα πέφτοντας. Στο 29’ οι φιλοξενούμενοι είχαν τριπλή ευκαιρία με Εμπεμό, Κούνια, Ντιαλό και αφού δεν έγινε το 0-2, έγινε το 1-1 στο 45+2’ από τον Μπελγκάρντ έπειτα από γύρισμα του Βόλφε (1-1).

Στην επανάληψη όμως η Γιουνάιτεντ «καθάρισε» τη νίκη. Στο 51’ ο Νταλότ έκανε ασίστ για τον Εμπεμό κι εκείνος το 1-2 και στο 62’ ο Μπρούνο έσκαψε όμορφα για τον Μάουντ και ο Άγγλος με πλασέ στην κίνηση ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3. Ο Φερνάντες από τη βούλα του πέναλτι στο 82’ διαμόρφωσε το τελικό 1-4 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.