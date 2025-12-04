Νέος γενικός αρχηγός στον Πανιώνιο ο Νίκος Σπυρόπουλος

Ο παλαίμαχος άσος του «Ιστορικού» αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Αρχηγού της πρώτης ομάδας.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Γενικού Αρχηγού της ομαδάς από τον Νίκο Σπυρόπουλο.

Ο Νίκος Σπυρόπουλος μέχρι σήμερα υπηρετούσε το σύλλογο από τη θέση του Γενικού Διευθυντή των Ακαδημιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οργάνωση και ανάπτυξή τους.

Ο Νίκος γνωρίζει σε βάθος το DΝΑ του Πανιωνίου, καθώς υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας μας την τριετία 2004–2007, αποτελώντας σημαντικό μέλος του ρόστερ και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Τον καλωσορίζουμε στη νέα του θέση και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του, με την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει να προσφέρει με το ίδιο πάθος και αφοσίωση στον Πανιώνιο».