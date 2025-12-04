Ο Ατρόμητος «υποκλίθηκε» στον Αμπαρτζίδη για το ντεμπούτο του: «Έχει δοκιμαστεί όσο κανείς»

Ο Σπύρος Αμπαρτζίδης πραγματοποίησε χθες (3/12) το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον Ατρόμητο, ένας χαφ που έχει ταλαιπωρηθεί και δοκιμαστεί όσο κανείς.

Η Τετάρτη (3/12) θα μείνει αξέχαστη για τον Σπύρο Αμπαρτζίδη, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια του Ατρομήτου, καθώς ο 20χρονος μέσος πραγματοποίησε το πρώτο του επαγγελματικό παιχνίδι.

Ο Αμπαρτζίδης πέρασε ως αλλαγή στη θέση του επίσης νεαρού Παναγιώτη Τσαντίλα, συμβάλλοντας στο σπουδαίο «διπλό» (0-1) των Περιστεριωτών στην έδρα της ΑΕΛ για το Κύπελλο Ελλάδας.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλο ταλέντο, αλλά και με σημαντικές δυσκολίες στο παρελθόν, καθώς έχει περάσει δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Η ΠΑΕ Ατρόμητος, με σχετική της ανάρτηση, στάθηκε σε αυτές τις δοκιμασίες και εξέφρασε την περηφάνια της για ακόμη ένα παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες της και καταφέρνει να κάνει το βήμα στην πρώτη ομάδα.

Η ανάρτηση του Ατρομήτου:

«Είναι ένα βράδυ που μας επιτρέπει να χαμογελάσουμε, καθώς η ομάδα μας είναι και μαθηματικά στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Αλλά, σήμερα χαμογελάμε και για τον Σπύρο!

Ο Σπύρος έχει ταλαιπωρηθεί όσο κανείς, έχει δοκιμαστεί όσο κανείς, αλλά είναι εδώ κόντρα σε όλα και στο ματς κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, έγινε ακόμα ένα παιδί των Ακαδημιών μας που πραγματοποιεί το επαγγελματικό του ντεμπούτο.»