Κουκουρέγια: «Όταν σε ζητάει ο Γκουαρντιόλα αν χρειαστεί θα γονατίσεις κιόλας»

Ο Μάρκ Κουκουρέγια μίλησε για την μεταγραφή που δεν πήρε στη Μάντσεστερ Σίτι και το πόσο ήθελε να παίξει υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Μπορεί αυτή την στιγμή ο Ισπανός να αγωνίζεται στην Τσέλσι, ωστόσο δεν συνέντευξή του δεν δίσταζε να εκθείασει την Μάντσεστερ Σίτι και να αναφερθεί με τα καλύτερο λόγια στον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Οι δηλώσεις του Κουκουρέγια

«Ήταν απίστευτοι, μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο τότε. Ήθελα απόλυτα να πάω. Όταν έρχονται να σε ζητήσουν και όταν ο Γκουαρντιόλα ειδικά σε ζητάει, θα γονατίσεις, αν χρειαστεί.

Όμως οι ομάδες δεν μπόρεσαν να βρουν μια συμφωνία. Η Μπράιτον είχε υπερβολικές απαιτήσεις, και απλά δεν ήταν δυνατόν να γίνει η μεταγραφή».