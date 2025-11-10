Ασύλληπτο: Η Πόγκον με 35 τελικές και 3.80 xG έχασε στην τελευταία φάση! (vid)

Η Πόγκον των Κούτρη και Κεραμίτση έκανε ότι ήθελε στην αναμέτρηση με την Γιαγκελόνια καταγράφοντας 35 τελικές 3.80 xG αλλά κατάφερε να χάσει από την Γιαγελόνια (1-2) με κόντρα επίθεση στην τελευταία φάση!

Στο ποδόσφαιρο η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται πάντα. Η αστοχία και η αναποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια συχνά τιμωρούνται και αυτό ακριβώς συνέβη στην Πόγκον. Στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής, η ομάδα του Στσέτσιν «πολιορκούσε» ασταμάτητα τη Γιαγκελόνια, δημιουργώντας σωρεία ευκαιριών. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 13ο λεπτό, ισοφάρισε με τον Γκροσίτσκι στο 27΄ και συνέχισε να πιέζει αδιάκοπα, χάνοντας τη μία ευκαιρία μετά την άλλη.

Κι όμως, στο 93ο λεπτό, ενώ όλα έδειχναν ότι θα φύγει τουλάχιστον με τον βαθμό, δέχθηκε γκολ στην κόντρα και γνώρισε μια απίστευτα άδικη ήττα. Με 35 τελικές και 3.80 αναμενόμενα γκολ, η Πόγκον είδε τον κόπο της να πηγαίνει χαμένος και πλέον κατρακυλά στη 14η θέση της βαθμολογίας του πολωνικού πρωταθλήματος.