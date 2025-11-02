MENU
«Αστοχεί» από πλεονεκτική θέση ο Ρότα για την ΑΕΚ! (vid)

Η ΑΕΚ είχε νέα καλή στιγμή με τον Λάζαρο Ρότα να «αστοχεί» μέσα από την περιοχή του Παναιτωλικού και σε πλεονεκτική θέση για γκολ.

Δείτε τη χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ:

