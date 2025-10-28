UEFA για το γκολ του Κοϊτα με Αμπερντίν: «Σαν να παίζεις Football Manager»! (vid)

Ο λογαριασμός του UEFA Conference League στο instagram ανέβασε το φανταστικό (πρώτο) γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτα απέναντι στην Αμπερντίν παρουσιάζοντας το απο... ψηλά.

Μάλιστα, προχωρά και σε ένα επικό σχόλιο, τονίζοντας πως η οπτική είναι «σαν να παίζεις Football Manager» με τον διεθνή άσο απο την Μαυριτανία όμως - όπως επισημαίνεται - να το κάνει να συμβεί. «Αυτό δεν ήταν προσομοίωση», καταλήγει η UEFA.

Θυμίζουμε πως ο Κοϊτα πέτυχε τα δυο πρώτα γκολ της ΑΕΚ απέναντι στην Αμπερντίν στον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference που διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια ανοίγοντας το δρόμο προς τη νίκη που ήταν η πρώτη της Ενωσης σε αυτή την φάση μετά την ηττα στην πρεμιέρα απο την Τσέλιε.

Δείτε την ανάρτηση: