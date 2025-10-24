ΜΜΕ Σερβίας: «Δεν έδειξε έλεος η ΑΕΚ του Νίκολιτς»!

Θέμα στην Σερβία τα έξι γκολ της ΑΕΚ απέναντι στην Αμπερντίν και η εντυπωσιακή παράσταση που έδωσε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς!

Οι συμπατριώτες του προπονητή της ΑΕΚ, ασχολούνται εκτενώς με τα όσα έγιναν στον χθεσινό αγώνα στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena και καταφράφουν πως ο Νίκολιτς πέτυχε την πρώτη του νίκη στη League Phase του UEFA Conference League στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

«Η ΑΕΚ δεν έδειξε έλεος απέναντι στους Σκωτσέζους. Γέμισε τα δίχτυα της Αμπερντίν και την συνέτριψε με 6-0 και ο Μάρκο Νίκολιτς κατέγραψε την πρώτη του νίκη στην Ευρώπη, στον πάγκο της ΑΕΚ.

Στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League μεταξύ της ΑΕΚ και της Αμπερντίν στην Αθήνα σκόραρε και ο Λούκα Γιόβιτς μετά απο ασίστ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Η ΑΕΚ αντέδρασε καλά μετά την ήττα από την Τσέλιε στον πρώτο αγώνα της στο Conference League, ενώ η Αμπερντίν κατέγραψε τη δεύτερη ήττα της», αναφέρουν στην Σερβία μεταξύ άλλων.

Θυμίζουμε πως την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την ιρλανδική Σάμροκ Ρόβερς στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena (Πέμπτη 6/11) στοχεύοντας προφανώς να προσθέσει άλλους τρεις βαθμούς πριν ακολουθήσουν τα παιχνίδια με: Φιορεντίνα - Σάμσουνσπορ εκτός, με την Ένωση να κλείνει τη League Phase με το εντός έδρας ματς απέναντι στην Κραιόβα.