Το «καμπανάκι» του Νίκολιτς που έφερε: Αντίδραση, πνευματική μεταμόρφωση και αγωνιστική υπευθυνότητα!

Η ΑΕΚ επέστρεψε με επιβλητικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, διαλύοντας με 6-0 την Αμπερντίν στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, σε ένα παιχνίδι στο οποίο κατέβηκε να παίξει έχοντας ένα πολύ μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ» πάνω από το κεφάλι της!

Οι «κιτρινόμαυροι», όχι μόνο ανταπεξήλθαν αλλά επί της ουσίας, μετέτρεψαν σε παράσταση για έναν ρόλο την χθεσινή αναμέτρηση, πανηγυρίζοντας το πρώτο τους τρίποντο στη League Phase του UEFA Conference League. Ενα τρίποντο, που ήταν επιτακτική ανάγκη να έρθει για χίλιους και δύο λόγους. Για βαθμολογικούς, καθώς είχε προηγηθεί θυμίζουμε το στραβό ξεκίνημα στη Σλοβενία και η ήττα από την Τσέλιε και πνευματικούς. Η ΑΕΚ, δέχτηκε την περασμένη Κυριακή, ένα ηχηρό χτύπημα και δεν μιλάω μόνον για το αποτέλεσμα. Μιλάω για τα λάθη που έγιναν, τα οποία την κατέστρεψαν και έπληξαν την εικόνα της και την ψυχολογία της. Ο Μάρκο Νίκολιτς, λίγα λεπτά μετά την ήττα, βγήκε δημόσια και αφού ανέλαβε πρώτα απ' ολα την ευθύνη, φρόντισε να στείλει ένα σαφές «μήνυμα» στο γκρουπ πως: δεν θα ξαναδεχτεί να εμφανίσει η ΑΕΚ τέτοιου είδους αδυναμίες.

«Δεν θα επιτρέψω αυτό να ξανασυμβεί ακόμα κι αν χρειάζεται να πάρω σκληρές αποφάσεις. Δεν σχολιάζω προσωπικά κάποιον παίκτη, υποστηρίζω όλους τους παίκτες στις δύσκολες στιγμές. Πρέπει να έχουμε την πνευματική δύναμη γιατί αυτό που έρχεται δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι αποδεκτό να χάνουμε το μυαλό μας σε μια δυσκολία. Πρέπει να βρω αυτούς που είναι πνευματικά δυνατοί και σαν μηχανή να αποδίδουν αυτό που πρέπει», ήταν τα λόγια του.

Το «καμπανάκι» του Σέρβου τεχνικού, εντασσόταν στη γενικότερη διαχείριση που θέλησε να κάνει μετά από ένα στραβό αποτέλεσμα γνωρίζοντας πως μπροστά υπάρχουν δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια όπως το χθεσινό και αυτό της Κυριακής στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό. Οι δηλώσεις του, ήθελε να λειτουργήσουν αφυπνιστικά για την ομάδα συνολικά. Αλλά και για κάθε παίκτη ατομικά, προκειμένου να επανέλθει η αγωνιστική υπευθυνότητα.

Αυτό, ήταν το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίσαμε στο 6-0 επί της Αμπερντίν. Το δεύτερο, ήταν η πνευματική μεταμόρφωση που έβγαλε η ΑΕΚ και προφανώς, τα δυο παραπάνω κομμάτια, έφεραν σε ένα γενικότερο πλαίσιο την αντίδραση η οποία ήταν… εκκωφαντική!

Ειναι σημαντικό, το ότι η ΑΕΚ κατέβηκε να παίξει ένα must win παιχνίδι υπό μεγάλη πίεση και το μετέτρεψε σε περιπατο. Το εκανε αυτό, γιατί ήταν διαβασμένη τακτικά, ηξερε πως να χτυπήσει στις αδυναμίες της Αμπερντίν με τις ατομικές ενέργειες του σεληνιασμένου Κοϊτα να διαλύουν τους Σκωτσέζους μέσα σε 18 λεπτά, ενώ για πρώτη φορά τόσο έντονα, έπαιξε συνδυαστικά βγάζοντας ένταση και υψηλά επίπεδα δημιουργίας. Και όλα τα παραπάνω, χωρίς να επί της ουσίας να κινδυνεύει αν εξαιρέσουμε δυο φάσεις στην επανάληψη, πολύ απλά γιατί ήταν συμπαγής και απέφυγε τα εύκολα λάθη που την κατέστρεψαν την Κυριακή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος απ’ όσα είδε να συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, μα κυρίως από την αντίδραση, τον χαρακτήρα και το μέταλλο που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του δίνοντας επί της ουσίας οι ίδιοι μια πρώτη απάντηση του πόσο δυνατοί είναι πνευματικά.

Η χθεσινή νίκη είναι πολύ μεγάλη για την ΑΕΚ αλλά δεν σημαίνει κάτι. Είναι μόνον η αρχή. Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει και στα επόμενα παιχνίδια σε αυτό το μοτίβο και να έχει για οδηγό την υπευθυνότητα και την αγωνιστική αντίδραση που έβγαλε χθες. Όπου πέραν των όσων κέρδισε βαβμολογικά και ψυχολογικά, είχε και αγωνιστικά (ατομικά) κέρδη. Με τον Γκατσίνοβιτς, να επιστρέφει απόλυτα υγιής και να έχει εντυπωσιακή ενέργεια στο γκολ του Γιόβιτς, τον Λιούμπισιτς να μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα και να παίρνει αμέσως χρόνο βγάζοντας μια υπέροχη μπαλιά στον Κουτέσα για το 6-0, τους Ελίασον, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλο να επιστρέφουν σε υψηλά στάνταρ, τον Γιόβιτς να σκοράρει ξανά, τον Βίντα να είναι βράχος τώρα που τον χρειάζεται η ΑΕΚ με την απουσία του Μουκουντί και τον Πενράις να δείχνει πλέον έτοιμος να πάρει φανέλα βασικού σε σερί ματς.