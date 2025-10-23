Τα ποσά που οφείλει η Μπαρτσελόνα σε μεταγραφές πέντε «ενδεκαδάτων» παικτών!

Κοντά στα 160 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να πληρώσουν οι «μπλαουγκράνα», ώστε να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες για την αγορά των Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Κουντέ, Όλμο και Τόρες!

Το πρακτορείο ειδήσεων «talkSPORT.com» αποκάλυψε τις οφειλές της Μπαρτσελόνα σε πέντε συλλόγους για ισάριθμες μεταγραφές βασικών ποδοσφαιριστών της!

Πιο συγκεκριμένα, χρωστάει 41,9 εκατ. ευρώ στη Λιντς για την αγορά του Ραφίνια, 25,2 εκατ. ευρώ στη Σεβίλλη για τον Ζιλ Κουντέ, 17,8 εκατ. ευρώ στη Λειψία για τον Ντάνι Όλμο, 13,7 εκατ. ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Φεράν Τόρες και 9,8 εκατ. ευρώ στην Μπάγερν Μονάχου για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι!

Μάλιστα, είναι επιτακτική ανάγκη να καταβληθούν, τουλάχιστον, τα 139 εκατ. ευρώ μέχρι το φινάλε τη σεζόν 2025-26, ώστε να μην υπάρξουν νέα θέματα βιωσιμότητας!