Ιδανική πρεμιέρα για την Εθνική Νεανίδων στον 3ο όμιλο (League A) της πρώτης προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος WU19, που επικράτησε 2-0 της Αυστρίας σε αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στην Sportland Arena του Ταλίν, μιας και η Εσθονία είναι η διοργανώτρια του τουρνουά.

Εξαιρετική εμφάνιση από τις ποδοσφαιρίστριες του κ. Παπακώστα, οι οποίες δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα απέναντι σε έναν ισχυρό και ποιοτικό αντίπαλο από ανώτερο γκρουπ δυναμικότητας και με δύο γκολ, ένα σε κάθε ημίχρονο, ξεκίνησαν νικηφόρα την προσπάθεια για πρόκριση στη 2η προκριματική φάση και την παραμονή στη League A.



Η Εθνική Ομάδα πίεσε ψηλά από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία των αντιπάλων της και απόρροια της συγκεκριμένης τακτικής ήταν το προβάδισμά που πήρε στο σκορ στο 20', με σκόρερ την Αργυρίου που έκλεψε την μπάλα από την Κετσκέις, πέρασε την Τρίνκλ και με πλασέ σε κενή εστία άνοιξε το σκορ. Στη μοναδική μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησε η Αυστρία, η Σπίν αστόχησε σε τετ α τετ στο 35'.

Στο 62' η Μούγιου με εκπληκτική πάσα στην πλάτη της άμυνας βρήκε την Τζούρτζεβιτς, που διήνυσε αρκετά μέτρα με την μπάλα και νίκησε σε τετ α τετ την Τρίνκλ με σουτ από τη μεγάλη περιοχή. Στη συνέχεια η Εθνική διαχειρίστηκε άριστα το προβάδισμά της και με προσήλωση στο πρέσινγκ και στην καλή μεσοαμυντική λειτουργία κατάφερε να μην δεχθεί κάποια μεγάλη ευκαιρία από την Αυστρία έως το τέλος του αγώνα.



Ελλάδα (Γιώργος Παπακώστας): Μανουκαράκη, Πάστρα, Κιουρεξίδου, Θεοδωράκη (46' Ντάτη), Πλατανιά, Μούγιου (90' Πράπα), Καλοκαιρινού, Κατσικά (46' Νάνου), Μοσχονά (77' Χατζηϊωάννου), Αργυρίου, Τζούρτζεβιτς (77' Κουτσούρη).



Αυστρία (Μάρκους Χάκλ): Τρίνκλ, Βίλιμεκ, Ίλινγκερ, Χόκε (90' Λέιντλερ), Οσλ, Κετσκέις (63' Ρίχτερ), Κερσμπάουμερ (78' Σέφερ), Γκράμποβατς, Σπίν, Λούεγκερ (78' Χέρμπστ), Κράσνιγκ (63' Τούπινγκερ).



* Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Αγγλία αντιμετωπίζει στις 17:00 την οικοδέσποινα του τουρνουά, Εσθονία. Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν το τουρνουά στην 4η θέση θα υποβιβαστούν στην League B για την 2η προκριματική φάση του EURO WU19 της σεζόν 2025-2026.