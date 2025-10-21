Poll: Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα;

Ο Ολυμπιακός μπροστά στη μεγαλύτερη φετινή του πρόκληση, μία σκληρή δοκιμασία μέσα στο άντρο της Μπαρτσελόνα. Το SDNA ανοίγει την κάλπη για να ψηφίσετε!

Ακόμα μία πολύ δύσκολη αποστολή για τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Πειραιώτες να δοκιμάζονται στο "Μονζουίκ" για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Ο δείκτης δυσκολίας δυσθεώρητα μεγάλος, έστω κι αν η ομάδα του Φλικ θα κατέβει με πολλές και σημαντικές απουσίες. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι πρωταθλητές Ελλάδας καλούνται να κάνουν μία τεράστια υπέρβαση για να κοντράρουν την παρέα του Γιαμάλ, του Ράσφορντ και του Πέδρο.

Θα καταφέρουν οι Ερυθρόλευκοι να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα απόψε από την Βαρκελώνη, όταν στο παρελθόν έχε σημειωθεί μόλις μία νίκη ελληνικής ομάδας σε ισπανικό έδαφος (του Άρη επί της Ατλέτικο);

Οι απαντήσεις θα δοθούν στο χορτάρι, αλλά προηγουμένως σας περιμένει η κάλπη...