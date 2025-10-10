«Ο Τζολάκης φταίει για όλα...»

Η Ελλάδα ηττήθηκε με 3-1 από την Σκωτία και ο Κωνσταντής Τζολάκης φταίει μέχρι και για την... κλιματική αλλαγή. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου

Το βράδυ της Πέμπτης η Εθνική Ελλάδας ηταν άψογη για 60 λεπτά, είχε εξαφανίσει την Σκωτία και όλα έδειχναν πως θα φύγει νικήτρια από το Χάμπτεν Παρκ.

Ωστόσο η αδράνεια σε δύο στημένες φάσεις έφερε τα πάντα τούμπα και την Ελλάδα να κυνηγάει από εδώ και στο εξής σκιές. Αλλά επειδή κάποιος πάντα πρέπει να την πληρώνει ώστε να νιώσουν όλοι καλύτερα, το εξιλαστήριο θύμα βρέθηκε. Ο λόγος για τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος τόλμησε να κάνει ένα λάθος στο 2-1 και ενώ ο αγώνας τελείωνε.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας, με υπερβάλλοντα ζήλο, προσπάθησε να σώσει την μπάλα από το να καταλήξει κόρνερ, μήπως και η ομάδα προλάβει να βγει σε αντεπίθεση και πάρει την ισοπαλία. Τελικά έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και έγινε το 3-1.

Αυτόν ήταν. Οι κριτές εκείνη την στιγμή βρήκαν ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα. Βρήκαν που θα εξαπολύσουν τον θυμό τους για την π@ρνη την μπάλα που για άλλη μια φορά γύρισε την πλάτη στην Εθνική ομάδα.

Από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης το όνομα του Τζολάκη γράφεται και ακούγεται ανά 10 λεπτά. Αν κάποιος δεν έχει δει τον αγώνα, με όσα λέγονται, θα νομίζει πως ο 22χρονος πορτιέρο είχε κάτσει δίπλα από την εστία και έπαιζε με το χορτάρι αδιαφορώντας για το παιχνίδι.

Ο Τζολάκης περνάει μια ντεφορμέ περίοδο η αλήθεια είναι. Είχε κάποια λάθη με την Δανία, με τον Λεβαδειακό, με τον ΠΑΟΚ και με την Σκωτία. Για την ακρίβεια κάποιες αστοχίες. Θέλετε επειδή έχει υπερεκτιμήσει σε κάποια πράγματα τον εαυτό του; Θέλετε επειδή μπορεί σε ορισμένες φάσεις να μην εμπιστεύεται την άμυνά του ; Σημασία έχει ότι έκανε λάθη. Αλλά και ποιος δεν κάνει λάθη;

Ο Τάσος Μπακασέτας τόνισε μετά τον αγώνα πως δεν πρέπει να κρεμάσει κανείς τον Τζολάκη στον τοίχο. Χαρακτηριστικά είπε: «Έκανε ένα λάθος το παιδί. Και τι έγινε; Λάθη κάνουμε όλοι, μην τρελαθούμε».

Είτε τα είπε, είτε όχι το ένα και το αυτό για τους κριτές, που τόσο εύκολα στήνουν στον τοίχο έναν παίκτη ο οποίος φοράει το εθνόσημο και παλεύει για αυτό.

Λες και όλοι μας στις δουλειές μας είμαστε ολόσωστοι και δεν έχουμε κάνει λάθη. Λες και ο Τζολάκης είπε «κάτσε να κάνω ένα λάθος αφού έτσι και αλλιώς το παιχνίδι έχει χαθεί». Η εικόνα του να προσπαθεί να χώσει το κεφάλι του μέσα στο χορτάρι σαν στρουθοκάμηλος, την ώρα που κατάλαβε τι έγινε, τα λέει όλα.

Από το βράδυ της Πέμπτης έχει δεχθεί τόσο κράξιμο λες και ευθύνεται μέχρι και για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Γιατί ρε Κωνσταντή δεν έχεις κάνει κάτι να το αλλάξεις και αυτό;

Και δεν λέω να τα βάλουμε με κανέναν άλλον, αλλά ούτε και με εκείνον. Θέλετε να τα ρίξετε στην τύχη, άδικο δεν θα έχετε. Θέλετε να τα ρίξετε στο παιχνίδι με την Δανία; Πάλι δίκιο θα έχετε. Αλλά στο παιχνίδι με την Σκωτία το μόνο που δεν έκανε καλά η Ελλάδα ήταν να σκοράρει, μέχρι την στιγμή που το έκανε ο Τσιμίκας.

Έπειτα ακολούθησε ένα δεκάλεπτο καταστροφής, λες και έπρεπε να συμβεί. Λες και έπρεπε ο Θεός του ποδοσφαίρου να βάλει εμπόδια στην Ελλάδα για άλλη μια φορά. Μαθημένη είναι άλλωστε.

Πικρό το ποτήρι της ήττας και ακόμη πιο πικρό ότι αν δεν γίνει το υπεράνθρωπο 3 στα 3, η «γαλανόλευκη» θα μείνει για ακόμη μια φορά εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος ο Τζολάκης ή ένας μόνο παίκτης, επειδή έτσι το θέλουν ορισμένοι.

Ίσως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έπρεπε να τον αφήσει στον πάγκο, όχι σαν τιμωρία, αλλά για να καθαρίσει το μυαλό του αφού η απόδοσή του τελευταία έχει πέσει σε ορισμένα πράγματα. Δεν το έκανε. Ίσως το κάνει με τη Δανία. Ίσως να μην τον κάνει και καθόλου και την Κυριακή να πιάσει τα άπιαστα και μετά να ψάχνουν ένα καινούριο εξιλαστήριο θύμα οι κριτικοί.

Ο Τζολάκης κάνει ό,τι μπορεί. Όλοι τους κάνουν ό,τι μπορούν. Αν μέχρι εκεί είμαστε, μέχρι εκεί θα πάμε. Αλλά δεν είμαστε μέχρι εκεί, ειδικά αυτή η γενιά. Θα γυρίσει πού θα πάει.