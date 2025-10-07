Μπετανκόρ: Από πρώτος σκόρερ πέρυσι στη Super League, στο μηδέν με την Αλμπαθέτε!

Ο περσινός «εκτελεστής» του Πανσερραϊκού και πρώτος σκόρερ της Super League με 16 γκολ, Χεφτέ Μπετανκόρ, βιώνει φέτος μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα στην Ισπανία καθώς έχει μείνει στο μηδέν σε γκολ και ασίστ με την Αλμπαθέτε!

Ο Χεφτέ Μπετανκόρ αποτέλεσε πέρυσι μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της Super League.



Με τη φανέλα του Πανσερραϊκού, ο Ισπανός επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος με 16 γκολ, όντας ο ηγέτης της ομάδας στην επίθεση και ο άνθρωπος που καθόριζε αποτελέσματα.



Ωστόσο, η φετινή του πορεία μοιάζει σαν να ανήκει σε άλλον παίκτη. Μετακομίζοντας το καλοκαίρι στην Ισπανία για λογαριασμό της Αλμπαθέτε, ο 30χρονος φορ δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει δίχτυα ούτε να μοιράσει κάποια ασίστ στη Segunda División. Παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Μπετανκόρ πραγματοποιεί αξιόλογες εμφανίσεις, ο «γρίφος του γκολ» παραμένει άλυτος.

Ο Μπετανκόρ είχε φτάσει κοντά στο πρώτο του γκολ σε πρόσφατο ματς με την Κάντιθ, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε καθώς υπήρξε παράβαση με το χέρι.



Το γεγονός πως παραμένει δίχως γκολ δημιουργεί έντονη αντίθεση με την περσινή του εκρηκτική του σεζόν στα ελληνικά γήπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην παίκτης του Πανσερραϊκού έχει καταγράψει επτά συμμετοχές, εκ των οποίων οι πέντε ως βασικός έχοντας γίνει αλλαγή σε όλες τις αναμετρήσεις.