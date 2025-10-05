Μια έξοχη εκτέλεση από Μπακασέτα - Τσέριν χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη (1-0 τον Ατρόμητο που αμυνόταν σε όλο το ματς) που του δίνει «οξυγόνο» ενόψει διακοπής.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στην άδεια (λόγω τιμωρίας) Λεωφόρο τον Ατρόμητο, γνωρίζοντας εξ αρχής πως δεν έχει το παραμικρό περιθώριο για άλλη βαθμολογική απώλεια, με την ομάδα να προέρχεται μάλιστα και από την ήττα-σοκ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ για το Europa League.

Οι «πράσινοι» πάντως ανταπεξήλθαν αυτή την φορά στην πίεση που υπήρχε, κυριάρχησαν απόλυτα σε όλο το 90λεπτο απέναντι στους Περιστεριώτες και κατάφεραν να φτάσουν σε μια σχετικά άνετη νίκη, χάρη στο γκολ του Άνταμ Τσέριν στο δεύτερο ημίχρονο.

Μοναδικό αρνητικό για το «Τριφύλλι» ο τραυματισμός του Ρενάτο Σάντσες, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο μέρος. Στους 8 βαθμούς και την 7η θέση πλέον ο Παναθηναϊκός (με ματς λιγότερο), στους 5 και την 10η θέση έμειναν οι ηττημένοι.

Κυριαρχία του Παναθηναϊκού με το... καλησπέρα

Ο Παναθηναϊκός πατούσε καλύτερα στο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό, πήρε την κατοχή και άρχισε από νωρίς να ψάχνει διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία, με τον Ρενάτο να περνάει μια εξαιρετική κάθετη στο 3’ αλλά τον Σφιντέρσκι να υποδεικνύεται σε θέση οφσάιντ. Πέντε λεπτά μετά, ο Τζούρισιτς βρήκε τον Πολωνό επιθετικό, ο οποίος όμως καθυστέρησε πολύ να σουτάρει και δεν μπόρεσε να απειλήσει. Η πίεση του «Τριφυλλιού» συνεχίστηκε, με τον Μπακασέτα να είναι ο τελικός αποδέκτης της μπάλας μετά από ωραία συνεργασία, αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον Χουτεσιώτη στο 9’.

Οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν και για πέναλτι στο 11ο λεπτό, όταν ο Κυριακόπουλος πάτησε περιοχή από αριστερά και ανατράπηκε από τον Μπάκου, όμως όπως φάνηκε και στο ριπλέι η παράβαση έγινε οριακά εκτός περιοχής και σωστά ο ρέφερι δεν έδειξε την άσπρη βούλα. Οι ευκαιρίες των γηπεδούχων συνεχίστηκαν, με τον Μπακασέτα να βλέπει την μπάλα στρωμένη μπροστά του από τον Σφιντέρσκι στο 20’ και να κάνει ένα δυνατό, συρτό σουτ, αλλά τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου να αποκρούει για άλλη μια φορά.

Πρόβλημα με Ρενάτο και αναγκαστική αλλαγή

Η κεφαλιά του Σφιντέρσκι από την σέντρα του Τουμπά στο 28’ έφυγε άουτ, για να έρθει στο επόμενο λεπτό και η πρώτη ευκαιρία των φιλοξενούμενων. Ο Καραμάνης βρήκε λίγο χώρο εκτός περιοχής και έκανε το σουτ με το δεξί, όμως σημάδεψε πάνω από τα δοκάρια του Λαφόν. Μετά από αυτή την… παρένθεση, ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά τον έλεγχο και στο 32’ ο Ρενάτο έκανε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αναγκάζοντας σε νέα επέμβαση τον Χουτεσιώτη. Τρία λεπτά μετά ο Πορτογάλος χάφ έπεσε στο έδαφος με ενοχλήσεις και ζήτησε αλλαγή, με τον Τσέριν να τον αντικαθιστά στο 38’.

Ο Σλοβένος απείλησε αμέσως μετά την είσοδο του, με ένα σουτ που πέρασε άουτ στο 39’, ενώ στο 41’ βρέθηκε σε θέση βολής και ο Καλάμπρια, που είδε το σουτ του να σταματάει στα σώματα. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους ο Κυριακόπουλος εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος της αντίπαλης άμυνας και βγήκε σε πλάγιο τετ-α-τετ, όμως εκτέλεσε πάνω στο σώμα του Χουτεσιώτη.

Έδωσε την λύση ο Τσέριν

Το σύνολο του Χρήστου Κόντη μπήκε με την ίδια ορμή και στο δεύτερο 45λεπτο, με τον Σφιντέρσκι να βρίσκεται σε καλή θέση μέσα στην περιοχή στο 46’ και να αναγκάζει σε νέα επέμβαση τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου. Ο «γόρδιος δεσμός» λύθηκε τελικά στο 48’, με τον Μπακασέτα να εκτελεί πολύ όμορφα ένα κόρνερ και τον Τσέριν να παίρνει την ψιλοκρεμαστή κεφαλιά και να «γράφει» το 1-0. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μάλιστα προχώρησαν σε μια πολύ όμορφη κίνηση στους πανηγυρισμούς, σηκώνοντας μια φανέλα με το όνομα του Μπάλντοκ. Δύο λεπτά μετά οι «πράσινοι» πλησίασαν και σε δεύτερο γκολ, με το σουτ του Τζούρισιτς αρχικά να κοντράρει στα σώματα και αυτό του Μπακασέτα στην εξέλιξη της φάσης να περνάει άουτ.

Στο 52’ προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή και η φιλοξενούμενη ομάδα, με τον Παπαδόπουλο να μπαίνει στην θέση του Ούρονεν, που μετά το γκολ του Παναθηναϊκού είχε βρεθεί στο έδαφος και έδειχνε να πονάει. Το «Τριφύλλι» πάντως ήταν καθολικά ανώτερο στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούσε να πατήσει περιοχή με κάθετες πάσες, οι οποίες ως επί το πλείστον ήταν λίγο πιο δυνατές από όσο έπρεπε. Με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Σφιντέρσκι κέρδισε ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο, με τον Μπακασέτα να αναλαμβάνει την εκτέλεση αλλά την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ. Τρία λεπτά μετά ο Βόκολος προχώρησε σε διπλή αλλαγή, βάζοντας Τσιγγάρα και Οζέγκοβιτς αντί των Καραμάνη και Τσαντίλα, προσπαθώντας να «φρεσκάρει» την ομάδα του.

Κράτησε εύκολα το προβάδισμα το «Τριφύλλι»

Οι μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού συνεχίστηκαν, με τον Σφιντέρσκι να βάζει καταπληκτικά το σώμα του στο 69’, να βγαίνει σε θέση βολής απέναντι στον Χουτεσιώτη, αλλά να σημαδεύει πάνω από την εστία. Στο 72’ ήταν η σειρά του Τζούρισιτς να κάνει ένα φαλτσαριστό πλασέ, στέλνοντας όμως την μπάλα λίγο άουτ. Ο Βόκολος ολοκλήρωσε τις αλλαγές του στο 75’, με την είσοδο των Γιουμπιτάνα και Γκαρθία, με το «Τριφύλλι» να έχει άλλες δύο καλές στιγμές, με σουτ του Κυριακόπουλου που έφυγε άουτ στο 76’ και του Μπακασέτα που σταμάτησε στα σώματα στο 77’.

Για το τελευταίο δεκάλεπτο πέρασε στο γήπεδο και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, αντικαθιστώντας τον Σφιντέρσκι. Ο ρυθμός του αγώνα έπεφτε αισθητά όσο το ματς πλησίαζε στην λήξη του, με τον Κόντη να ολοκληρώνει τις αλλαγές του στο 87’, βάζοντας Σιώπη και Ζαρουρί αντί των Τσιριβέγια και Τζούρισιτς. Ο Γερεμέγεφ πήγε για ένα εντυπωσιακό γκολ στο 90' αλλά νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη, όμως από την εκτέλεση του κόρνερ εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά του Ίνγκασον και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε κατόπιν παρέμβασης του VAR, για φάουλ του Ισλανδού πάνω στον Τσιγγάρα. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα, με το 1-0 να διατηρείται μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (87' Σιώπης), Σάντσες (38' Τσέριν), Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς (87' Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (80' Γερεμέγεφ).

Ατρόμητος (Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Καραμάνης (63' Τσιγγάρας), Μίχορλ (75' Γιουμπιτάνα), Μουντές, Τσαντίλας (63' Οζέγκοβιτς), Ούρονεν (52' Παπαδόπουλος), Μπάκου, Μανσούρ, Μουτουσάμι, Τζοβάρας (75' Γκαρθία).