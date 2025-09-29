Αλόνσο: «Πόνεσε η ήττα από την Ατλέτικο, αλλά επιστρέψαμε σε κατάσταση Champions League»

Σε μια κατάμεστη αίθουσα Τύπου εμφανίστηκε ο Τσάμπι Αλόνσο, πλαισιωμένος από τον Φέντε Βαλβέρδε, για τη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (30/9) -εκτός έδρας- αναμέτρησης με την Καϊράτ Αλμάτι, για την 2η αγωνιστική στη League phase του Champions League.

Ήταν η πρώτη εμφάνισή του μετά την ευρεία ήττα (5-2) στο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Ισπανός προπονητής μίλησε για:

Τον αγώνα: «Είναι ένας αγώνας Champions League. Ο αντίπαλος και ο τόπος διεξαγωγής δεν έχουν σημασία, θέλουμε να κερδίσουμε. Το να ξεκινήσουμε καλά είναι σημαντικό. Έχουμε ήδη κερδίσει στην έδρα μας και θέλουμε να πάρουμε βαθμούς εκτός έδρας».

Τις σκέψεις μετά το ντέρμπι: «Νομίζω ότι το συναίσθημα πρέπει να διαρκέσει 24 ώρες, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε. Μετά, η ανάλυση. Δεν ήταν μόνο η στάση. Ήταν επίσης ο ρυθμός, οι τακτικές πτυχές και οι πτυχές του παιχνιδιού. Οι άλλες πτυχές είναι λίγο απλοϊκές. Δεν αγωνιστήκαμε καλά. Κάναμε την ανάλυση και θα την χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, η λειτουργία του Champions League».

Τον Μπέλινγκχαμ: «Κάθε παιχνίδι μου λέει πράγματα. Μου αρέσει να τα αναλύω, να βλέπω τι είχαμε προετοιμάσει και τι βγήκε. Με τους παίκτες που έχουμε, μπορούμε να επιλέξουμε διάφορα πράγματα. Χρειαζόμαστε τον Τζουντ, τον Φέντε, τον Αρντά...».

Τα αποδυτήρια: «Δεν έχω δει έλλειψη συζητήσεων. Και είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση ενός σχεδίου παιχνιδιού και ενός πνεύματος. Είμαστε στη φάση της κατασκευής. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει. Μερικές φορές, για να κάνεις ένα βήμα μπροστά, πρέπει να κάνεις δύο βήματα πίσω. Θα βελτιωθούμε».

Την έλλειψη νοοτροπίας στο ντέρμπι: «Πρέπει να προχωρήσουμε. Οι 24 ώρες έχουν περάσει, σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε αύριο, για την ομάδα που θα παίξει. Δεν θέλουμε να χάσουμε βαθμούς».

Αυτό που έλειπε στο ντέρμπι: «Υπάρχουν ποδοσφαιρικοί λόγοι. Δεν ήμασταν στην καλύτερη δυνατή φόρμα μας. Δεν ήταν απλώς η συμπεριφορά. Είναι μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Είμαστε εδώ 58 μέρες, σωστά; Και να που φτάσαμε. Πονάει, αλλά επιστρέψαμε σε κατάσταση Champions League».

Την Καϊράτ: «Είναι καλά οργανωμένη και έχει καλή ορμή. Θα πρέπει να το πάρουμε σοβαρά από την αρχή. Έχουμε δει παιχνίδια τους. Έχουν έναν καλοσχηματισμένο πυρήνα, με διαφορετικές επιθετικές επιλογές. Ξέρουν πώς να συνδυάζονται καλά, να παίζουν άμεσα και είναι καθαροί στο μυαλό. Πρέπει να ανταγωνιστούμε καλά».