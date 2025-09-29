Φινάλε στο Περιστέρι

Η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League πέφτει στο Περιστέρι με το παιχνίδι του Ατρόμητου με την ΑΕΛ Novibet.

Η δράση στην 5η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα, με το παιχνίδι του Ατρόμητου κόντρα στην ΑΕΛ Novibet. Οι Περιστεριώτες ψάχνουν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη, με τον Λεωνίδα Βόκολο να έχει στη διάθεσή του και τον νεοαποκτηθέντα Αϊτόρ Γκαρσία.

Οι «βυσσινί» θέλουν να πανηγυρίσουν το πρώτο τους φετινό τρίποντο, αν και ο Γιώργος Πετράκης αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 5ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ – Βόλος 1-0

Αστέρας Aktor – ΠΑΟΚ 3-3

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29/9

18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5 13

2. ΑΕΚ 5 13

3. ΠΑΟΚ 5 11

4. ΑΡΗΣ 5 10

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 5 7

6. ΚΗΦΙΣΙΑ 5 7

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 5 6

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4 5

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4 4

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5 4

11. ΑΕΛ 4 3

12. ΟΦΗ 4 3

13. ASTERAS AKTOR 5 2

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5 2

