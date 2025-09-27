Ο Πανιώνιος με μεγάλο πρωταγωνιστή για δεύτερο σερί ματς τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, πανηγύρισε τη νίκη με ανατροπή (3-1) κόντρα στον Παναργειακό για την τρίτη αγωνιστική του Νοτίου ομίλου της Super League 2 και... ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας!

Οι Νεοσμυρνιώτες κατάφεραν να κάνουν το 2Χ2 στην έδρα τους, μετά την νίκη (1-0) τους την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στην Athens Kallithea, έχοντας ξανά ως μεγάλο τους πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου που σκόραρε με τρομερή εκτέλεση φάουλ και γενικά ήταν ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου στο σημερινό ματς κόντρα στον Παναργειακό. Στην κορυφή του Νοτίου ομίλου ο «Ιστορικός» με 7 βαθμούς και ένα ματς όμως περισσότερο.

Οι Αργίτες ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι και βρήκαν γκολ μόλις στο 7ο λεπτό με ωραίο μονοκόμματο σουτ του Αμπουμπακάρ για το 0-1, «αιφνιδιάζοντας» τον αντίπαλο τους. Ο Πανιώνιος όμως, έβγαλε άμεσα αντίδραση και τρία λεπτά αργότερα κατάφερε να φέρει το σκορ σε ισορροπία με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Παπαγεωργίου που δεν άφησε περιθώρια στον Καραγκιόζη για το 1-1. Στη συνέχεια και όσο περνούσαν τα λεπτά, οι Νεοσμυρνιώτες ανέβαζαν την πίεση τους με σκοπό την επίτευξη ενός δεύτερου γκολ. Στο 20' το επικίνδυνο γύρισμα του Παπαγεωργίου δεν είχε ευτυχή κατάληξη, ενώ δυο λεπτά μετά ο ίδιος ποδοσφαιριστής είχε μεγάλη χαμένη ευκαιρία από πλεονεκτική θέση για να βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του, όμως το σουτ που επιχείρησε έφυγε ψηλά άουτ.

Μετά από αρκετά λεπτά και στο 36' η κεφαλιά του Χατζηδημητρίου για τον Παναργειακό, πέρασε άουτ. Τέσσερα λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι είχαν τεράστια στιγμή για το 1-2, αλλά ο Φοκάμ δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση από πλάγια θέση. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο «Ιστορικός» έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ με τον δραστήριο Παπαγεωργίου να εκτελεί ακόμη ένα φάουλ απευθείας, αλλά αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας των Αργιτών αντέδρασε σωστά.

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους, ο Πανιώνιος κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή με τον Μωραΐτη να εκμεταλλεύεται την εξαιρετική σέντρα του Γιάκοβλεφ για το 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς! Στο 50ο λεπτό του ματς, οι γηπεδούχοι είχαν καλή στιγμή για ένα τρίτο τέρμα, όμως ο Στούπης δεν μπόρεσε να... νικήσει τον Καραγκιόζη. Η πρώτη ευκαιρία του Παναργειακού στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 63' με το σουτ του Πέτροβιτς από πλεονεκτική θέση να μην μπορεί να βρει δίχτυα. Στο 71' ο Μόρσεϊ που είχε μόλις πέρασε αλλαγή στο ματς, κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, όμως δεν κατάφερε να βρει εστία και το 2-1 παρέμεινε.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Πανιώνιος είχε τεράστια νέα στιγμή για να τελειώσει το ματς, όμως ο Μόρσεϊ από κοντά δεν μπόρεσε να σκοράρει μετά από γύρισμα του Γιάκοβλεφ. Στα εναπομείναντα λεπτά και μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης, ο Παναργειακός προσπάθησε να ανέβει στο γήπεδο και να πιέσει για να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Ο Πανιώνιος αμύνθηκε, όμως, εξαιρετικά σημείωσε τρίτο τέρμα στις καθυστερήσεις με ωραία κεφαλιά του Μπελμόντ και πανηγύρισε τη δεύτερη του νίκη (3-1) στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του νέου πρωταθλήματος της Super League 2 για τον Νότιο όμιλο. Προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας ο «Ιστορικός» με 7 βαθμούς, στην έκτη θέση με 2 πόντους οι Αργίτες.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος (88′ Γιένσεν), Μπεχαράνο (46′ Μπελμόντ), Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ (67′ Μόρσεϊ), Γιακόβλεφ, Παπαγεωργίου (79′ Τσέργας), Μωραΐτης (67′ Βοΐλης).

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σίντικ, Γιαλαμίδης, Ζησούλης (77′ Αρμένης), Χρήστου, Καρυπίδης, Κότζα (53′ Τσάνι), Ντιαλό (67′ Κονέ), Φοκάμ (53′ Πέτροβιτς), Χατζηδημητρίου (77′ Τσιράκης).