Έμερι: «Είναι φανταστικό να παίζεις στην Ευρώπη»

Ο προπονητής της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι, ελπίζει ότι άλλη μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά θα δώσει ώθηση στην ομάδα του μετά από ένα κακό ξεκίνημα στη σεζόν, στο οποίο δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη νίκη σε αγώνα της Premier League.

Ο Ισπανός προπονητής επιστρέφει αύριο (25/9) στο Europa League - μια διοργάνωση που έχει κατακτήσει τέσσερις φορές - όταν η ομάδα του θα φιλοξενήσει την Μπολόνια στο «Βίλα Παρκ», στον εναρκτήριο αγώνα της League phase.

Η Άστον Βίλα φιλοξένησε επίσης την ιταλική ομάδα στο Champions League της περασμένης σεζόν, κερδίζοντας με 2-0.

«Είναι φανταστικό να παίζεις στην Ευρώπη. Μου αρέσει πολύ να παίζω στην Ευρώπη και είμαι τόσο ευγνώμων που η Άστον Βίλα μου δίνει το πρότζεκτ να παίξω στην Ευρώπη» δήλωσε ο Έμερι, ο οποίος πανηγύρισε το Europa League τρεις φορές με τη Σεβίλλη και μία φορά με τη Βιγιαρεάλ.

«Είπα στους παίκτες, για μένα, η Ευρώπη είναι πάντα ένα όνειρο. Να το μοιραστώ με τους οπαδούς, πριν από δύο χρόνια στο Conference League, το Βίλα Παρκ ήταν πάντα καταπληκτικό.

Πέρυσι στο Champions League, το ίδιο. Νομίζω ότι οι οπαδοί θα είναι επίσης ενθουσιασμένοι με αυτή τη διοργάνωση, όπως κι εγώ. Στόχος μας είναι να βρεθούμε στις πρώτες οκτώ θέσεις και αρχίζουμε αύριο» πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα.

Ο Άγγλος διεθνής αμυντικός, Εζρι Κονσά, είπε: «Τα πράγματα δεν ήταν καλά μέχρι στιγμής για εμάς αυτή τη σεζόν, αλλά υπάρχουν μικροπροβλήματα σε μια σεζόν και αυτό περνάμε τώρα. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε βρεθεί σε αυτές τις θέσεις και στο παρελθόν. Την περασμένη σεζόν είχαμε οκτώ αγώνες χωρίς νίκη, οπότε ξέρουμε τι χρειάζεται για να πάρουμε αυτή τη νίκη».