«Η ΑΕΚ συζητά με τον Μουκουντί για νέο συμβόλαιο – Σειρήνες από άλλα πρωταθλήματα»

Η ΑΕΚ έχει αρχίσει τις συνομιλίες για να ανανεώσει το συμβόλαιο του Αρόλντ Μουκουντί, που μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι.

Την πρόθεση της ΑΕΚ να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Αρόλντ Μουκουντί αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Africafoot. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ένωση θέλει να κρατήσει το 27χρονο Καμερουνέζο στόπερ για ακόμα δύο χρόνια. Ο διεθνής αμυντικός αποκτήθηκε το 2022 και το συμβόλαιό του λήγει το 2026, έχοντας καταγράψει 87 συμμετοχές και 9 γκολ με τα κιτρινόμαυρα.

Η πρόταση της ΑΕΚ είναι για διετή επέκταση του συμβολαίου του Μουκουντί, ωστόσο τον πρώην άσο της Σεντ Ετιέν εξετάζουν ομάδες από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, όπως αναφέρει η αφρικανική ιστοσελίδα. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές οι ομάδες που προτίθενται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ωστόσο τονίζεται πως αν οι συνομιλίες της ΑΕΚ με τον Καμερουνέζο δεν έχουν αίσια κατάληξη, δεν αποκλείεται τον Ιανουάριο να βγει προς πώληση.

Ο Μουκουντί, ο οποίος φέτος είναι βασικός και κομβικός στην ΑΕΚ, καλείται να πάρει μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον της καριέρας του. Πάντως, παραμένει συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του στο ξεκίνημα της σεζόν.

