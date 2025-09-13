Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 5-0 τον Πανσερραϊκό στο «Καραϊσκάκης» και στρέφει τώρα την προσοχή του στην Πάφο. Ονειρώδης επιστροφή για Ποντένσε, 2 γκολ στο ντεμπούτο του ο Ταρέμι.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ότι ήθελαν τον Πανσερραϊκό στο δεύτερο μέρος του αγώνα και με το ευρύ 5-0, πέτυχαν το 3Χ3 στο ελληνικό πρωτάθλημα και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Champions League και στην αναμέτρηση απέναντι στην Πάφο (17/9, 19:45). Τρομερό ντεμπούτο για τον Ταρέμι με δύο γκολ και κερδισμένο πέναλτι, φανταστικό γκολ για τον Ποντένσε στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ενώ μοίρασε και ασίστ στην επιστροφή του στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης!

Η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα ανήκε στους γηπεδούχους με τον Ελ Κααμπί να κάνει το πλασέ εκτός περιοχής μετά από ωραία ανάπτυξη, αλλά ο Τιναλίνι μάζεψε σταθερά τη μπάλα. Ένα λεπτό μετά ο Έσε έπιασε την κεφαλιά από σέντρα του Ορτέγκα, αλλά αυτή έφυγε αρκετά μέτρα άουτ. Ο Πανσερραϊκός ανέβασε τις γραμμές του στα επόμενα λεπτά και είχε μεγάλη στιγμή για να ανοίξει το σκορ με τον Μπανζάκι να εκτελεί και τον Τζολάκη να αποκρούει με υπερένταση, μετά από λάθος του Ρέτσου! Ο Ζέλσον Μαρτίνς αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο 18ο λεπτό του αγώνα και στην θέση του πέρασε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Ένα λεπτό αργότερα οι Πειραιώτες έφτασαν μια... ανάσα από το γκολ, αλλά το πλασέ στην κίνηση του Τσικίνιο έφυγε δίπλα από την εστία του Πανσερραϊκού. Στο 21' ο Ολυμπιακός σπατάλησε τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 1-0 στο ματς μετά από ασυνεννοησία στην άμυνα των φιλοξενούμενων και χαμένο τετ α τετ του Ελ Κααμπί με τον Τιναλίνι που μπλόκαρε!

Οι Σερραίοι «απάντησαν» στις ευκαιρίες των γηπεδούχων στο 23', μετά από λάθος γύρισμα του Μπιανκόν προς τον Τζολάκη που το εκμεταλλεύτηκε ο Μπανζάκι, χωρίς όμως να να μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 29' ο Έσε έπιασε το δυνατό σουτ μετά από πάσα του Στρεφέτσα αλλά ο κίπερ των φιλοξενούμενων μπλόκαρε τη μπάλα, ενώ ένα λεπτό μετά το σουτ του Μουζακίτη από μακρινή απόσταση κατέληξε άουτ. Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και στο 31' απείλησε ξανά με τον Στρεφέτσα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Δυο λεπτά μετά το πλασέ του Ελ Κααμπί μέσα από την περιοχή έφυγε ψηλά άουτ. Ο Πανσερραϊκός έμεινε με δέκα παίκτες στο 35', όταν ο Γκριν σήκωσε ψηλά το πόδι του πάνω στον Ρέτσο και ο διαιτητής Ζαμπαλάς μετά από on field review απέβαλλε τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Ο Ολυμπιακός συνέχιζε να πιέζει στα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου μέρους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν με το ισόπαλο 0-0 στα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά το δεύτερος μέρος με το σουτ του Στρεφέτσα να φεύγει λίγο άουτ. Στο 48' οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ μετά από ωραία συνεργασία και σέντρα του Ορτέγκα από τα αριστερά για τον Ελ Κααμπί και άπιαστη κεφαλιά του τελευταίου για το 1-0! Στο 57' οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά με την κεφαλιά του Στρεφέτσα να περνάει άουτ. Δυο λεπτά μετά ο Καμπελά αστόχησε μέσα από την περιοχή σε μια πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η υπεροχή του Ολυμπιακού καρποφόρησε στο 66' με τον Καμπελά να δίνει στον Ορτέγκα και εκείνος με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή να κάνει το 2-0 και να πετυχαίνει ταυτόχρονα το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα! Πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί οι Πειραιώτες βρήκαν και τρίτο τέρμα με τον Ντανιέλ Ποντένσε να σκοράρει με εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, καθώς είχε περάσει ελάχιστα λεπτά πριν στο παιχνίδι στην επιστροφή του στο... Λιμάνι!

Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν πέναλτι στο 82΄, μετά από πάτημα του Δοϊρανλή στον Ταρέμι που είχε περάσει στο ματς. Ο Γιαζίτσι ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Τιναλίνι και το δεξί του δοκάρι έσωσαν τον Πανσερραϊκό από ένα ακόμη γκολ. Ο Ταρέμι κατάφερε να βρει δίχτυα στο 88΄ μετά από κάθετη του Ποντένσε για το πρώτο του γκολ με τα «ερυθρόλευκα» στο ντεμπούτο του για το 4-0. Στις καθυστερήσεις ο Ιρανός φορ σκόραρε ξανά με κεφαλιά, μετά από εξαιρετική σέντρα του Γιαζίτσι για το τελικό 5-0 του Ολυμπιακού που έκανε ότι ήθελε την άμυνα των Σερραίων!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Ρέτσος, Μπιανκόν, Κοστίνια, Έσε (75′ Σιπιόνι), Μουζακίτης, Τσικίνιο (74′ Γιαζίτζι), Μαρτίνς (18′ Στρεφέτσα), Καμπελά (68′ Ποντένσε), Ελ Κααμπί (68′ Ταρέμι).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (80′ Καρασαλίδης), Τσαούσης, Ομεόνγκα, Λιάσος (79′ Γκιγιομιέ), Φαλέ (79′ Δοϊρανλής), Μπανζάκι (51′ Νανέλι), Γκριν, Ιβάν (90’+1′ Σαββίδης).