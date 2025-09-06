ΜΜΕ Ονδούρας: «Ο Άρης υποχρεούται να καταβάλει 140.000 ευρώ στη Βίντα για τον Λούις Πάλμα»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ονδούρα, ο Άρης καλείται να πληρώσει αποζημίωση ύψους 140.000 ευρώ στη Ντεπορτίβο Βίντα, την ομάδα όπου έκανε τα πρώτα του βήματα ο Λούις Πάλμα.

Η ιστοσελίδα «Deportes TVC» αναφέρει ότι, έπειτα από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της FIFA, οι «κίτρινοι» θα πρέπει να καταβάλουν το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο αφορά το ποσοστό μεταπώλησης που διατηρούσε η Βίντα στον παίκτη.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει πως η μεταγραφή του Πάλμα στον Άρη είχε κλείσει στα 250.000 ευρώ, με τον όρο να αποδοθεί ποσοστό στη Βίντα σε περίπτωση μεταπώλησης. Δεδομένου ότι ο διεθνής Ονδουριανός παραχωρήθηκε στη Σέλτικ έναντι 4,75 εκατ. ευρώ, ο Άρης όφειλε να αποδώσει το μερίδιο που αναλογούσε στην πρώην ομάδα του ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, το ελληνικό κλαμπ δεν κατέβαλε εξ ολοκλήρου το ποσό, με αποτέλεσμα η FIFA να αποφασίσει υπέρ της Βίντα, υποχρεώνοντας τον Άρη να πληρώσει επιπλέον 140.000 ευρώ.

