Μπόλονι: «Πιστεύω πως θα είναι ο γκολτζής της Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης»

Ο Λάζλο Μπόλονι μίλησε για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, εκφράζοντας την πεποίθησή του πως μπορεί να εξελιχθεί στον γκολτζή των Πορτογάλων.

Ο Ρουμάνος τεχνικός χρησιμοποίησε τον Ιωαννίδη στο πέρασμά του από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και με δεδομένη την εξαιρετική φήμη που έχει στην Πορτογαλία, ήταν αυτός που κλήθηκε να σχολιάσει την μεταγραφή του πρώην «πράσινου» αρχηγού στα «Λιοντάρια».

Εξήγησε λοιπόν πως είναι ένας ποδοσφαιριστής καλός και με την μπάλα στα πόδια αλλά και χωρίς, ικανός να σκοράρει, με πολύ καλά σωματικά χαρακτηριστικά, ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην «A Bola»:

«Ναι, τον ξέρω καλά. Είναι ένας πολύ δυνατός επιθετικός, πανίσχυρος. Έχει τεράστια διάθεση για δουλειά και τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε φορ μεγάλης ποιότητας και χρησιμότητας για τη Σπόρτινγκ. Του αρέσει να συμμετέχει στο παιχνίδι, αλλά είναι εξίσου δυνατός και στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα, δυνατός στο πρώτο στάδιο της πίεσης, αριστεροπόδαρος με την ποιότητα να πετύχει στη Σπόρτινγκ. Ήταν μια εύστοχη επιλογή.

Είναι γκολτζής; Όταν ξεκίνησα να δουλεύω μαζί του ήταν ακόμη νέος. Έβαλε γκολ, τώρα αν θα είναι ο γκολτζής της Σπόρτινγκ εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Εγώ πιστεύω πως ναι, αλλά δεν ξέρω, ούτε μπορώ να προβλέψω πόσα θα σκοράρει. Ότι έχει την ποιότητα να τα βάζει, όμως, γι’ αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Είναι πολύ δυνατός σωματικά και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Επιπλέον, υπάρχει και η τεχνική πλευρά, στην οποία πιστεύω ότι θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Ταιριάζει απόλυτα με το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα το επίπεδο τεχνικής δεν είναι ίδιο με της Σπόρτινγκ, της Μπενφίκα, της Πόρτο. Και σε αυτό θα βελτιωθεί».

Για την σύγκριση με τον Γιόκερες: «Είναι διαφορετικός παίκτης αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αυτός επιλέχθηκε για να παίξει στη Σπόρτινγκ! Είναι πολύ πειθαρχημένος, δεν κάνει φασαρία στα αποδυτήρια, του αρέσει να ακούει και να μαθαίνει».