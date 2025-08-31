Ουραζμπάχτιν: Από πωλητής παπουτσιών, προπονητής στο Champions League με την Καϊράτ!

Από τα ράφια με παπούτσια στα σαλόνια του Champions League. Η ιστορία του τεχνικού της Καϊράτ, Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν μοιάζει με παραμύθι. Ο 46χρονος προπονητής αν και δεν διαθέτει δίπλωμα UEFA Pro κατάφερε να φτάσει εκεί όπου ελάχιστοι πίστευαν ότι θα μπορούσε.

Η Καϊράτ έγραψε ιστορία, αποκλείοντας τη Σέλτικ στα πλέι-οφ του Champions League και βάζοντας το Καζακστάν στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη. Πίσω από αυτήν την τεράστια επιτυχία βρίσκεται ο Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Καζάκος προπονητής που θα καθίσει στον πάγκο συλλόγου στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.



Η διαδρομή του Ουραζμπάχτιν μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Πρoτού αποκτήσει δίπλωμα προπονητή, δούλευε ως πωλητής παπουτσιών, μια λεπτομέρεια κάτι που θυμίζει έντονα την ιστορία του Αρίγκο Σάκι. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος τη δεκαετία του ’90 άλλαξε τον ρου του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με τη θρυλική Μίλαν, ξεκίνησε κι εκείνος πίσω από τον πάγκο ενός μικρού καταστήματος υποδημάτων στην πατρίδα του, το Φορλί.

Στο ίδιο μονοπάτι, φαίνεται να βαδίζει και ο Ουραζμπάχτιν. Ο 46χρονος τεχνικός εργαζόταν αρχικά ως πωλητής παπουτσιών, αλλά τo 2019 ξεκίνησε μια νέα καριέρα στους πάγκους αρχικά ως ασίσταντ στην εθνική Καζακστάν, ενώ το 2023 προσελήφθη από την Καϊράτ καθοδηγώντας την ομάδα Νέων του Συλλόγου.



Προήχθη σε ασίσταντ στην πρώτη ομάδα, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2024 ανέλαβε πρώτος προπονητής. Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, ο Ουραζμπάχτιν δεν έχει αποκτήσει ακόμα δίπλωμα UEFA Pro. Ο «προπονητής-τσαγκάρης» όπως τον αποκαλούν, με επιμονή και αγάπη για το άθλημα, κατάφερε να πετύχει κάτι που ελάχιστοι θα μπορούσαν να φανταστούν: Να φτάσει στη Phase League του Champions League.