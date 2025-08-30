Όρθια η Κηφισιά στo… καυτό «AEL FC Arena»

Μπροστά σε 8.000 οπαδούς της στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στη Super League έπειτα από τέσσερα χρόνια, η ΑΕΛ προηγήθηκε με γκολ του Πέρες (51΄) ωστόσο το αυτογκόλ του Παντελάκη (63΄) έδωσε την ισοπαλία (1-1) στην Κηφισιά που ήταν ανώτερη στο α΄ημίχρονο, αλλά έπεσε πάνω στον σούπερ τερματοφύλακα (Μελίσσα) των Θεσσαλών.

Οι γηπεδούχοι έχοντας το «μπουστάρισμα» των 8.000 οπαδών τους που βρέθηκαν στις εξέδρες του «AEL FC Arena» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησαν να πιέσουν ψηλά την Κηφισιά.

Ωστόσο η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ματς ανήκε στους φιλοξενούμενους και καταγράφηκε στο 18΄.

Ο Εμπό έκανε το σουτ η μπάλα κόντραρε κι άλλαξε πορεία, με τον Μελίσσα να επεμβαίνει και να την διώχνει διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Σταδιακά οι παίκτες της Κηφισιάς άρχισαν να κερδίζουν ολοένα και περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, να χάνουν μεγάλες ευκαιρίες για γκολ πέφτοντας πάνω στον σούπερ – τερματοφύλακα της ΑΕΛ.

Στο 34΄ο Μελίσσας «κατέβασε τα ρολά» όταν έπειτα από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πόμπο εκτινάχθηκε στην αριστερή γωνία και με το ανάποδο χέρι έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ.

Πέντε λεπτά αργότερα (39΄) νέο επικίνδυνο σουτ του Εμπό και πάλι ο Μελίσσας ήταν εκεί που έπρεπε και…καθάρισε.

Η μοναδική αξιόλογη επιθετική στιγμή των Θεσσαλών ήταν στο 41΄. Ο Γιούσης με ένα δυνατό βολ πλανέ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα λίγο πάνω απ΄το οριζόντιο δοκάρι.

Γκολ ο Πέρες (1-0)

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Φακούντο Πέρες στο 51΄. Έπειτα από λάθος πάσα του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, Ραμίρες, ο Πέρες έγινε αποδέκτης της μπάλας και ωραίο διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο βοηθός σήκωσε τη σημασία για οφσάιντ, ωστόσο το VAR μέτρησε το γκολ κανονικά κι έβαλε μπροστά στο σκορ (1-0) τους «Βυσσινί».

Καλή στιγμή για την ΑΕΛ στο 58' με σουτ του Γιούση που έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Αυτογκόλ ο Παντελάκης (1-1)

Η «απάντηση» της Κηφισιάς στο γκολ των γηπεδούχων ήρθε στο 63΄.

Ο Χουχούμης έκανε…γλυκιά σέντρα και ο Παντελάκης στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα (κι ενώ ερχόταν στην φάση ο Τετέ) την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του και με αυτογκόλ έφερε το ματς στα ίσα (1-1).

Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ στο 79΄Ο Κοβάσεβιτς έκανε την συρτή σέντρα, ο Χατζηστραβός βρέθηκε στην πορεία της μπάλας κι από πλεονεκτική θέση έπιασε αδύναμο πλασέ που έστειλε την μπάλα στον Ραμίρες.

Τελευταία μεγάλη στιγμή για την Κηφισιά να πάρει τη νίκη στο 93΄με κοντινή κεφαλιά του Ούγκο Σόουζα από έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 96΄ο Γκαράτε με πολύ καλό σουτ δεν κατάφερε να νικήσει τον Ραμίρες στην τελευταία απόπειρα των γηπεδούχων να γείρουν υπέρ τους την πλάστιγγα της νίκης.

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη από τους Θεσσαλούς στο α΄ημίχρονο, ωστόσο στις μεγάλες ευκαιρίες δεν κατάφερε να βρει το γκολ με τον φοβερό Μελίσσα να βάζει διαδοχικά «στοπ» μπροστά από την εστία του.

Η ΑΕΛ πήρε το προβάδισμα με τον Πέρες, ωστόσο στάθηκε άτυχη στην φάση του αυτογκόλ του Παντελάκη κι έμεινε μακριά από το «τρίποντο», σε ένα ματς που βάσει συνολικής εικόνας καμία από τις δύο ομάδες δεν…άξιζε να χάσει.

O διαιτητής Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Χουχούμη, Εμπό, Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Στάικο, Σαγκάλ, Τετέι, Εσκιβέλ.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Πέρες (82΄Σουρλής), Στάικος (66΄Γκαράτε), Ατανάσοφ, Γιούσης (76΄Χατζηστραβός), Μούργος (67΄Σάγκαλ), Τούπτα.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Σόουζα, Χουχούμης, Πέρεθ, Εμπό (55΄Παντελίδης), Πόμπο (66΄Εσκιβέλ), Αντόνισε (82΄Μούσιολικ), Ζέρσον (55΄Ντίαζ), Τετέι.