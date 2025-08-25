Νότιγχαμ Φόρεστ: Ενδιαφέρον για Λιβάκοβιτς

Εν μέσω τεταμένων σχέσεων του Νούνο Εσπίριτο Σάντο με τη διοίκηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, στο φινάλε της περιόδου. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Guardian», οι «κόκκινοι» βρίσκονται σε επαφές με τη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς!
Ο Κροάτης τερματοφύλακας δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Ζοζέ Μουρίνιο φέτος, αν και την προηγούμενη διετία ήταν βασικός στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.
Ο Ιρφάν Τσαν Εγριμπαγιάτ έχει κερδίσει τη θέση κάτω από τα δοκάρια της Φενέρμπαχτσε και ο Λιβάκοβιτς φέτος δεν έχει κάνει συμμετοχή. Γι’ αυτό είναι πιθανό να μετακομίσει στην Αγγλία για τη Νότιγχαμ.
Nottingham Forest, Dominik Livaković’in transferi için Fenerbahçe ile görüşüyor.— Sports Digitale (@SportsDigitale) August 24, 2025
📰 The Guardian pic.twitter.com/gc2RypDtWf