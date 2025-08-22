ΑΕΚ: Ελεύθεροι οι οπαδοί μετά τη λήξη του αγώνα με την Άντερλεχτ

Οι οπαδοί της ΑΕΚ που προσήχθησαν στην κεντρική πλατεία των Βρυξελλών χωρίς ουσιαστικό λόγο, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η περιπέτεια 30 οπαδών της ΑΕΚ στις Βρυξέλλες έληξε μετά το τέλος του αγώνα με την Άντερλεχτ. Οι οπαδοί είχαν προσαχθεί από τις βελγικές αρχές απλώς επειδή τραγουδούσαν συνθήματα κατευθυνόμενοι στην κεντρική πλατεία των Βρυξελλών.

Η αστυνομία του Βελγίου έδειξε πρωτοφανή αυστηρότητα, αλλά τελικά μετά το τέλος του αγώνα τήρησαν τον λόγο τους και άφησαν ελεύθερους τους Έλληνες οπαδούς. Αυτή άλλωστε ήταν και η δέσμευση που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, μαζί με τις ελληνικές προξενικές αρχές.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, η βελγική αστυνομία άρχισε να αφήνει σταδιακά ελεύθερους τους οπαδούς της Ένωσης.