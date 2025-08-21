Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ O Tσόρι Ντομίνγκες επισκέφτηκε το νέο μουσείο του Ολυμπιακού (pic) 21-08-2025 17:35 Γιάννης Παπουτσής Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός ΠΡΟΣΩΠΑ Αλεχάντρο Τσόρι Ντομίνγκες 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο παλαίμαχος «θρύλος» του Ολυμπιακού, Αλεχάντρο Τσόρι Ντομίνγκες, επισκέφτηκε το νέο μουσείο του Ολυμπιακού, όπως έκανε γνωστό η πειραϊκή ΠΑΕ με ανάρτηση της στα social media. H σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: 🔴⚪️🇦🇷 Ο Θρύλος του Ολυμπιακού, Αλεχάντρο “Τσόρι” Ντομίνγκες επισκέφτηκε το νέο μουσείο της ομάδας μας!Olympiacos Legend @Chori1708 visited our club's new museum!#OlympiacosFC #Chori #Argentina #Museum pic.twitter.com/Nv9QnWhYeq— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 21, 2025 Ο ορισμός του δεκαριού: Τα στοιχεία του παιχνιδιού του Ταμπόρδα που κάνουν τη διαφορά menshouse.gr Καλοκαίρι τέλος: Πώς θα είναι ο καιρός τον Σεπτέμβρη σύμφωνα με τα Μερομήνια instanews.gr Στη θέση που πονάμε: Ο Γιοβάνοβιτς βρήκε ένα 6άρι με όλα τα στοιχεία που έψαχνε menshouse.gr Το 'πε και το 'κανε: Ολικό λίφτινγκ από τον Βιτόρια… menshouse.gr 4€ στο χωράφι, 22€ στο σούπερ μάρκετ: Το φρούτο που κάποτε αγόραζαν όλοι, έγινε πλέον είδος πολυτελείας στην Ελλάδα menshouse.gr «Όλα στο μυαλό σου είναι»: Ο Αύγουστος Κορτώ είπε το πιο σωστό με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη dailymedia.gr Έφυγαν σχεδόν όλοι: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Καινούργιου στη «Super Κατερίνα» dailymedia.gr Σε σοκ η Αθήνα μετά την απόφαση της Γαλλίας instanews.gr O Tσόρι Ντομίνγκες επισκέφτηκε το νέο μουσείο του Ολυμπιακού (pic) SHARE