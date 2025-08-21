O Tσόρι Ντομίνγκες επισκέφτηκε το νέο μουσείο του Ολυμπιακού (pic)

Ο παλαίμαχος «θρύλος» του Ολυμπιακού, Αλεχάντρο Τσόρι Ντομίνγκες, επισκέφτηκε το νέο μουσείο του Ολυμπιακού, όπως έκανε γνωστό η πειραϊκή ΠΑΕ με ανάρτηση της στα social media.

H σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: 🔴⚪️🇦🇷 Ο Θρύλος του Ολυμπιακού, Αλεχάντρο “Τσόρι” Ντομίνγκες επισκέφτηκε το νέο μουσείο της ομάδας μας!



Olympiacos Legend @Chori1708 visited our club's new museum!#OlympiacosFC #Chori #Argentina #Museum pic.twitter.com/Nv9QnWhYeq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 21, 2025