Σε μία τρομερή μονομαχία ανάμεσα σε Πανιώνιο και Ηρακλή που έληξε με 1-1 στην κανονική διάρκεια, ο «γηραιός» πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση με 2-3 στη... ρώσικη ρουλέτα!

Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι άνετα για λογαριασμό της Super League, Πανιώνιος και Ηρακλής τέθηκαν αντιμέτωποι για τα προκριματικά του κυπέλλου και μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας (Βάτερ, Εραμούσπε), η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ τα έφερε όλα... τούμπα στα πέναλτι και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει με 2-0, νίκησε με 2-3 μέσα στη Νέα Σμύρνη και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση!

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Ηρακλή καθώς στο τρίτο λεπτό και μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαχαίρα κοντά στο κόρνερ, ο Εραμούσπε που είναι σπεσιαλίστας σε αυτό το κομμάτι πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για του Γιαννακόπουλου για το 0-1.

Η απάντηση του Πανιωνίου ήταν άμεση με τον Βάτερ να κερδίζει πέναλτι στο 13ο λεπτό μετά από μαρκάρισμα του Αναστασίου και να αναλαμβάνει την εκτέλεση από τα έντεκα βήματα για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Στη συνέχεια και ειδικά στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά και οι δύο ομάδες... κάθισαν στην ισοπαλία και προστάτευσαν τα μετόπισθέν τους, με αποτέλεσμα η πρόκριση να κριθεί στα πέναλτι.

Εκεί, παρά το γεγονός ότι ο Πανιώνιος ξεκίνησε με 2-0, ο Ηρακλής έκανε την απόλυτη ανατροπή και με 2-3 προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλλου!

Η διαδικασία των πέναλτι:

Μόρσεϊ 1-0

Εραμούσπε χαμένο

Γιάκοβλεβ 2-0

Γερολέμου χαμένο

Σαραμαντάς χαμένο

Τσιντώνης 2-1

Στούπης χαμένο

Χάμοντ 2-2

Γιαννακόπουλος χαμένο

Μαχαίρας 2-3

Oι συνθέσεις:

Πανιώνιος: Γιαννακόπουλος, Γένσεν (67' Ζούλιας), Ασλανίδης, Κιάκος, Τσέργας, Μπεχαράνο (77' Γιάκοβλεφ), Παπαγεωργίου (67' Στούπης), Ρούτσι, Μόρσεϊ, Βαν ντε Βαρτ (80' Σαραμαντάς), Φελίσιο (67' Βοίλης).

Ηρακλής: Στουρνάρας, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Κάτσικας, Αναστασίου (57' Τσιντώνης), Χάμοντ, Φοφανά (57' Βιτλής), Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος (85' Ντέλετιτς), Μωυσίδης, Ντουρμισάι (75' Γερολέμου).