Οι πρωταθλητές Κύπρου έχουν... τρελάνει κόσμο και βρίσκονται ένα βήμα από την είσοδο στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην 11χρονη ιστορία τους! Μέσα στο «Ράικο Μίτιτς» επιβλήθηκαν με 2-1 της ομάδας του Βλάνταν Μιλόγεβιτς και είναι έτοιμοι για το μοναδικό ταξίδι στα αστέρια!

Πρώτα η Μακάμπι Τελ Αβίβ, έπειτα η Ντιναμό Κιέβου και τώρα ο Ερυθρός Αστέρας έχουν γίνει... έρμαιο της «σταχτοπούτας» Πάφου που είναι έτοιμη να πετύχει κάτι που μόνο οι ίδιοι πίστευαν μόλις «στέγνωσε» η σαμπάνια από την κατάκτηση του κυπριακού πρωταθλήματος!

Με τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες στα προκριματικά του UEFA Champions League, η ομάδα του Χουάν Καρσέδο θα υποδεχθεί τους Σέρβους στο Στάδιο «Αλφαμέγα» την ερχόμενη Τρίτη (26/8, 22.00) με αποκλειστικό στόχο την είσοδο στην ευρωπαϊκή ελίτ!

Σε γενικές γραμμές ήταν ένα απολαυστικό παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό, αρκετές ευκαιρίες εκατέρωθεν και περίσσιο πάθος. Μόλις στα 38 δευτερόλεπτα ο Τάνκοβιτς βρήκε τον Κορέια που με μια «οβίδα» εκτός περιοχής εκτέλεσε τον Ματέους για το 0-1. Ο αρχηγός της Πάφου και πρώην παίκτης της ΑΕΚ αποχώρησε τραυματίας στο 17', με τον Σέμα να τον αντικαθιστά και να ξεκινάει την επίθεση για το ακυρωθέν 0-2 στο 29' για χέρι (ώμος) που είδε το VAR στην «άλλοτε ελληνική» προσπάθεια του Μπρούνο μετά την όμορφη σέντρα του Πηλέα.

Οι πρωταθλητές Κύπρου μπήκαν δυναμικά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μπρούνο να κερδίζει πέναλτι σε χέρι του Έλσνικ στο 50' και τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Πεπέ, να γράφει εύκολα το 0-2 από την άσπρη βούλα. Στο 55', όμως, ο Μπρούνο που έχει φορέσει, επίσης, τις φανέλες των Ολυμπιακού, Ατρομήτου και Άρη χρεώθηκε χέρι μέσα στην περιοχή και το VAR έστειλε τον Ντουάρτε στο σημείο του πέναλτι. Αρχικά, ο Μιχαήλ απέκρουσε την εκτέλεσή του, αλλά στο «ριμπάουντ» με το κεφάλι έγραψε το 1-2 στο 58'.

Περισσότερα, σε λίγο...

Δείτε τα στιγμιότυπα από την σπουδαία νίκη της Πάφου στο Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα έπειτα από ένα απολαυστικό παιχνίδι: