Στις 21:00 το Άντερλεχτ-ΑΕΚ, με Γάλλο διαιτητή - Νορβηγική σφυρίχτρα στη ρεβάνς

Η UEFA όρισε τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ για τα play off του Conference League, όπως και τους διαιτητές.

Στο Βέλγιο την Πέμπτη 21/8 στις 21:00 θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Άντερλεχτ και την ΑΕΚ. Διαιτητής ορίστηκε ο Γάλλος Ζερόμ Μπριζάρ, με βοηθούς τους Αλέξις Ογκέρ και Αουρελιέν Ντρουέ, ενώ 4ος είναι ο Τομάς Λεονάρντ. Στο VAR είναι ο Μπενού Μιγιό με βοηθό τον Ρομέν Λισοργκέ.

Η ρεβάνς της OPAP Arena στις 28/8 θα αρχίσει και πάλι στις 21:00 και το παιχνίδι να διαιτητεύσει ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι. Βοηθοί του είναι οι Μόρτεν Γένσεν και Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, 4ος ο Ντάνιελ Χίγκραφ.

Στο VAR θα είναι ο Τομ Χάραλντ Χάγκεν, με βοηθό τον Μάριους Λίεν.

