Μπήκαν οι πρώτοι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο γήπεδο - Ισχυρή αστυνομική παρουσία! (vids)

Οι πρώτοι φίλοι του ΠΑΟΚ κάνουν την είσοδό τους στο Wörthersee Stadion, εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας... - Αποστολή στην Αυστρία.

Ο ΠΑΟΚ θα παίξει και στο Κλάγκενφουρτ με τον κόσμο στο πλευρό του καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αυστριακών, περίπου 1000 φίλοι του Δικεφάλου θα βρίσκονται στις κερκίδες του Wörthersee Stadion.

Ήδη οι πρώτοι οπαδοί των ασπρόμαυρων πήραν θέση στο γήπεδο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, η οποία για την ώρα είναι εξαιρετικά διακριτική.

Δείτε τα χαρακτηριστικό βίντεο: