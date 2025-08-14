ΠΑΟΚ: Να «σπάσει» την… κατάρα στην Αυστρία!

Δεν έχει σκοράρει επί αυστριακού εδάφους ο ΠΑΟΚ και καλείται κοντά στην WAC να βάλει τέλος σε ένα αρνητικό σερί που έχει δημιουργήσει προκειμένου να φύγει με το πολυπόθητο εισιτήριο της πρόκρισης.

Αποστολή στην Αυστρία

Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντά αυστριακή ομάδα στον δρόμο του, ωστόσο, για πρώτη φορά είναι αντιμέτωπος με την πρόκληση να σκοράρει στην Αυστρία και να κερδίσει!

Το πρώτο «ασπρόμαυρο» ταξίδι για την Αυστρία χρονολογείται τη σεζόν 1972-1973 για το -τότε- Κύπελλο Κυπελλούχων, όταν αντιμετώπισε την Ραπίντ Βιέννης μένοντας στο 0-0, ενώ με το 2-2 της Τούμπας ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Λίγα χρόνια μετά και τη σεζόν 1991-1992, ο Δικέφαλος αντιμετώπισε την Τιρόλ για το Κύπελλο UEFA, γνωρίζοντας ξανά τον αποκλεισμό με δύο ήττες με το ίδιο σκορ (2-0).

Μπαίνοντας στον 21ο αιώνα οι Θεσσαλονικείς αντιμετώπισαν για το Κύπελλο UEFA, την Κέρντεν τη σεζόν 2001-2002. Στο πρώτο παιχνίδι της Αυστρίας μπορεί να δυσκολεύτηκε (0-0), πήρε όμως την πρόκριση εύκολα με 4-0 στη Θεσσαλονίκη.

Η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε ομάδα της Αυστρίας δεν «ξυπνά» τις καλύτερες αναμνήσεις, κυρίως για εξωαγωνιστικούς λόγους. Στα του αγώνα, ο Δικέφαλος κέρδισε 2-1 στην Τούμπα τη Ραπίντ Βιέννης τη σεζόν 2012-13, αλλά η ήττα με 3-0 στην Αυστρία τον έθεσε εκτός συνέχειας του Europa League.

Πλέον, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να «σπάσει» την... κατάρα της Αυστρίας, να σκοράρει και να πάρει μία πρόκριση, που θα του «ανοίξει» τον δρόμο και θα του εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή συνέχεια -τουλάχιστον- μέχρι τα Χριστούγεννα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ στην Αυστρία: