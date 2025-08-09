Σενάρια αποχώρησης για Κουλούρη από την Πογκόν – Στο προσκήνιο πρώην φορ του Βόλου

Ο Ευθύμης Κουλούρης έμεινε εκτός αποστολής στο τελευταίο παιχνίδι της Πογκόν, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια πως η απουσία του δεν σχετίζεται με τραυματισμό, αλλά με τις προτάσεις που έχει δεχθεί για πιθανή μεταγραφή.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, ο πρόεδρος της Πογκόν, Άλεξ Χαντιτάγκι, είχε δηλώσει: «Ο Κουλούρης δεν πωλείται· του προσφέραμε το πιο υψηλό συμβόλαιο στην ιστορία του συλλόγου». Ωστόσο, το πρώτο σκέλος των δηλώσεών του φαίνεται πλέον αβέβαιο.

Σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα, ο 29χρονος διεθνής επιθετικός έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, μετά από δύο συνεχόμενες εντυπωσιακές σεζόν σε επίπεδο παραγωγικότητας και σκοραρίσματος. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που, όπως αναφέρεται, έμεινε εκτός αποστολής στην αναμέτρηση με την Μπρουκ-Μπετ Τερμαλίκα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πολωνικού πρωταθλήματος.

Ο Κουλούρης έχει στα χέρια του μία εξαιρετικά υψηλή πρόταση –για τα δεδομένα της Πογκόν– από τους φιναλίστ του Κυπέλλου Πολωνίας, ενώ το ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού που θέλουν να τον αποκτήσουν είναι έντονο. Η πολωνική ομάδα τον αποτιμά στα 4 έως 4,5 εκατομμύρια ευρώ και, σε περίπτωση πώλησης, έχει ήδη καταλήξει στον πιθανό αντικαταστάτη του: τον Μαρκ Κόσζτα.

Ο Ούγγρος επιθετικός, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Stoiximan Super League με τον Βόλο και τώρα είναι ελεύθερος, κατέγραψε 8 γκολ και 3 ασίστ σε 27 εμφανίσεις τη σεζόν 2024-25.