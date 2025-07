ΠΑΟΚ: «Πράσινο φως από Νάπολι, αναμονή από Κεντίρα», λένε οι Ιταλοί

Όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα, οι «παρτενοπέι» άναψαν το «πράσινο φως» για επαφές μεταξύ ΠΑΟΚ και ποδοσφαιριστή, ωστόσο, ο ίδιος ο Κεντίρα δεν έχει ακόμα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Ο 27χρονος Μαροκινός επιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του Αντόνιο Κόντε και εξετάζει τα επόμενα βήματα της καριέρας του, έχοντας προτάσεις τόσο από ομάδες της Serie A όσο και από το εξωτερικό.

«Η Νάπολι έδωσε το πράσινο φως στον ΠΑΟΚ για την πώληση του Ουαλίντ Κεντίρα, αλλά ο Μαροκινός επιθετικός δεν έχει ακόμη αποφασίσει για το μέλλον του. Έχει επίσης λάβει άλλες προσφορές από ιταλικές και ξένες ομάδες και τώρα σκέφτεται την επόμενη κίνησή του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σίρα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ (πρώην Twitter).

Θυμίζουμε πως οι Θεσσαλονικείς επιβεβαιώνουν πως ο Κεντίρα βρίσκεται στη λίστα των δύο - τριών υποψηφίων του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως «ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει συμφωνία με τους παίκτες που μας ενδιαφέρουν μεταξύ των οποίων και ο Κεντίρα».

#Napoli have given the green light to #PAOK to Walid #Cheddira’s sale, but the morrocan striker has no decided his future yet. Cheddira has also received other bids from italian and foreign clubs and now is reflecting on his future… #transfers https://t.co/j7nRAA2NlB