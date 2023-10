Σπουδαία διάκριση για τον Γούτα: Είναι ο αμυντικός με την κορυφαία βαθμολογία στην Championship (pic)

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «whoscored», ο διεθνής αμυντικός της Κάρντιφ, Δημήτρης Γούτας έχει την καλύτερη βαθμολογία από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στην Championship, αφού έχει μέσο όρο 7.20. Ο Έλληνας στόπερ έχει αφήσει πίσω του μάλιστα κορυφαία ονόματα, όπως οι Βουτ Φαές και Γιανίκ Βέστεγκααρντ, κάτι που αποδεικνύει και τις εξαιρετικές εμφανίσεις του 29χρονου κεντρικού αμυντικού.

Βάσει, λοιπόν, αυτών των αριθμών φαίνεται πως ο Γούτας διανύει ην καλύτερη φάση της καριέρας του. Η ομάδα του βρίσκεται στην 8η θέση με 17 βαθμούς, όσους έχει και η 7η Νόριτς, και είναι στο -1 από την προνομιούχο εξάδα. Ο Έλληνας στόπερ από τη μεριά του έχει αγωνιστεί και στις 11 αναμετρήσεις της Championship ως τώρα, σε όλες ως βασικός, ενώ μετράει 1 γκολ και 3 κίτρινες κάρτες.

The highest rated centre backs in the Championship on @WhoScored:



1️⃣ Dimitrios Goutas - 7.20

2️⃣ Wout Faes - 7.17

➡️ Jannik Vestergaard - 7.17

4️⃣ Liam Lindsay - 7.06

5️⃣ Kal Naismith - 7.05

6️⃣ Wesley Hoedt - 7.01

7️⃣ Mark McGuinness - 7.00

8️⃣ Michal Helik - 6.98#CardiffCity #LCFC pic.twitter.com/eG7UWtvDg4