Μπάγερν Μονάχου: Δικός της ο Γκερέιρο μέχρι το 2026

Στην Μπάγερν Μονάχου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ράφαελ Γκερέιρο, ο οποίος αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα και να υπογράψει στους Βαυαρούς για τις επόμενες τρεις σεζόν.

Ο 29χρονος Πορτογάλος έπειτα από επτά χρόνια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, θα γίνει ένας ακόμα από τους παίκτες που “άφησαν” τα κιτρινόμαυρα ώστε να φορέσουν την φανέλα μίας εκ των μεγαλύτερων αντιπάλων, αυτή της Μπάγερν Μονάχου. Σύμφωνα με γερμανικά Μέσα αναμένεται να περάσει την επόμενη εβδομάδα τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει με τους Βαυαρούς ως το 2026.

Από πλευράς Βεστφαλών θεωρούν ότι το κενό που δημιουργείται με την αποχώρησή του, έχει ήδη καλυφθεί με την μεταγραφή του 28χρονου Αλγερινού Ραμί Μπενσεμπαΐνι, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2027.

