Έρχονται κλήσεις και καμπάνες για Μαρινάκη, Καραπαπά, Βρέντζο, ΠΑΕ Ολυμπιακός

Πειθαρχική Επιτροπή Σούπερ Λιγκ, Εισαγγελείς και Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ παίρνουν τη... σκυτάλη για τα όσα έγιναν στη Λεωφόρο, μετά τη λήξη του ντέρμπι.

Το ντέρμπι της Λεωφόρου τελείωσε και η συνέχεια θα δοθεί στα πειθαρχικά όργανα και όχι μόνο αφού αναμένονται κλήσεις και από τον εισαγγελέα με βάση τα βίντεο.

Η… καμπάνα χτυπάει για το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ολυμπιακού Γιάννη Βρέντζο που λίγα λεπτά μετά το σφύριγμα της λήξης από τον Δανό διαιτητή έκανε on camera δηλώσεις και επιτέθηκε στην κυβέρνηση μιλώντας για «φασιστικό παρακράτος που διέπετε από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα».

Σε ότι αφορά τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου, τη σκυτάλη θα πάρουν το Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League, οι ποδοσφαιρικοί Εισαγγελείς της ΕΠΟ και η Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.

Να σημειωθεί ότι για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια και για την ΠΑΕ μόνο (τσουχτερό) πρόστιμο.

Η φραστική επίθεση στον παρατηρητή διαιτησίας

Εντός της ημέρας, εκτός απρόοπτου, ο αθλητικός δικαστής της Σούπερ Λιγκ αναμένεται να ανακοινώσει τις κλήσεις σε απολογία για τα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής.

Το SDNA αποκάλυψε τα όσα γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα για την φραστική επίθεση στον παρατηρητή διαιτησίας Σταύρο Μάνταλο από τον Κώστα Καραπαπά και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού αναμένεται να κληθεί σε απολογία, εκτός απρόοπτου, για «ποινές αξιωματούχων ομάδας» και για υβριστική συμπεριφορά για την οποία κινδυνεύει με πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για διάστημα από 15 ημέρες έως έξι μήνες.

Από… κοντά και η ΠΑΕ Ολυμπιακός που κινδυνεύει με πρόστιμο έως 90.000 ευρώ, από το ίδιο άρθρο για τη συμπεριφορά του αξιωματούχου της.

Είναι ωστόσο, άγνωστο ακόμη, και θα κριθεί από τις εκθέσεις του παρατηρητή αγώνα και της Αστυνομίας, αν στο κατηγορητήριο του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού θα είναι και οι χειρονομίες προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά το σφύριγμα της λήξης. Αν όχι, έχει δικαίωμα να επέμβει με βάση τα δημοσιεύματα ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας και να ασκήσει πειθαρχική δίωξη.

Με το ίδιο άρθρο, για υβριστική συμπεριφορά δεν αποκλείεται να κληθεί σε απολογία και το μέλος του ΔΣ του Ολυμπιακού Γιάννης Βρέντζος για το «shame on you, what you did today» και για το «you did what you came here for today» προς τον Δανό διαιτητή, μετά την έξοδο του από τα αποδυτήρια των διαιτητών. Η είσοδος σε αυτά απαγορεύεται ρητά από τον ΚΑΠ αλλά εδώ η περίπτωση είναι διαφορετική αφού ο Δανός Κέλετ αναφέρει στο Φ.Α. ότι δύο παράγοντες του Ολυμπιακού ζήτησαν να μπουν στα αποδυτήρια και αυτός τους δέχθηκε μαζί με παράγοντες του Παναθηναϊκού και τον παρατηρητή της Σούπερ Λιγκ.

Οι δηλώσεις Μαρινάκη

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη λίγες ώρες μετά το ματς, στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, για «καραστημένη διαιτησία» και για «στημένη Ομοσπονδία» αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο των ποδοσφαιρικών εισαγγελέων της ΕΠΟ που εκτός απρόοπτου, θα ασκήσουν πειθαρχική δίωξη για «εξύβριση και δυσφήμηση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων» σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα.

Στο άρθρο 2, της παραγράφου 20α μάλιστα, αναφέρει ότι «επιβαρυντική μορφή δυσφήμησης ή εξύβρισης ή δυσμενών κρίσεων αποτελεί η δυσφήμιση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, της ΚΕΔ ή των διαιτητών αγώνα με δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις ή κρίσις από πρόσωπα που εμπίπτουν στον παρόντα Κώδικα».

Η υπόθεση θα πάει στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και πρόεδρος της Σούπερ Λιγκ κινδυνεύει με πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ.