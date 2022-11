Το φύλλο αγώνα του ντέρμπι - Καραπαπάς: «Πουλημένε, στημένε, εσύ και ο Μπαλτάκος σας μουν...να»

Φραστική επίθεση και στον παρατηρητή διαιτησίας, Σταύρο Μάνταλο, από τον Κώστα Καραπαπά, αναφέρει το φύλλο αγώνα του ντέρμπι που αποκαλύπτει το SDNA.

Σύμφωνα πάντα, με το Φ.Α. το οποίο αποκαλύπτει το SDNA, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού μόλις είδε τον πρώην διαιτητή και μέλος της ΚΕΔ του είπε... «Ναι, καλά που ήρθες εσύ, να τους δώσεις συγχαρητήρια. Πουλημένε, στημένε εσύ και ο Μπαλτάκος σας μουν...να»

Αναλυτικά το φύλλο αγώνα:

«Μετά τη λήξη του αγώνα και ενώ ήμουν έτοιμος να κατευθυνθώ στον χώρο των αποδυτηρίων οι κύριοι Αγραφιώτης και Βρέντζος από την ομάδα του Ολυμπιακού, μου διαμαρτυρήθηκαν έντονα στη μητρική τους γλώσσα, χωρίς να καταλάβω τα λεγόμενα τους τι σημαίνουν.

Επίσης, στη συνέχεια και ενώ ήμουν έτοιμος να εισέλθω στον χώρο των αποδυτηρίων ενώ ήμουν στον αγωνιστικό χώρο, ο κύριος Καραπαπάς από την ομάδα του Ολυμπιακού προσπάθησε να με σπρώξει όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό διότι μπροστά μου υπήρχαν πρόσωπα ασφαλείας και αστυνομικοί και απετράπη αυτή η ενέργεια.

Με τη βοήθεια της αστυνομίας κατευθύνθηκα στον χώρο των αποδυτηρίων χωρίς προβλήματα.

Κατά την είσοδο του στα αποδυτήρια των διαιτητών ο κύριος Σταύρος Μάνταλος, μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΚΕΔ και Παρατηρητής Διαιτησίας στον σημερινό αγώνα, μας ενημέρωσε ότι συνάντησε τον Α' αντιπρόεδρο της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ Ολυμπιακός Κύριο Καραπαπά ο οποίος απευθυνόμενος σε αυτόν του είπε «Ναι, καλά που ήρθες εσυ, να τους δώσεις συγχαρητήρια. Πουλημένε, στημένε εσύ και ο Μπαλτάκος σας Μουν...να»

Ενώ ήμουν στα αποδυτήρια και μετά από ειδοποίηση του παρατηρητή αγώνα ότι θέλουν να εισέλθουν και να μου μιλήσουν δύο παράγοντες του Ολυμπιακού (οι κύριοι Βρέντζος και Καραπαπάς), όπωψς επίσης να είναι παρόντες οι κύριοι Παπαβασιλείου και Βλάχος από τον Παναθηναϊκό και ο ίδιος ο παρατηρητής αγώνα, Παύλος Παπαδόπουλος τους δέχθηκα. Κατά την αποχώρηση τους από τα αποδυτήρια ο κύριος Βρέντζος μου είπε στα αγγλικά «shame on you, what you did today» όπως επίσης «you did what you came here for today». Ουδεμία άλλη παρατήρηση».