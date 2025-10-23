Νίκησε η λογική με 7-6 στον ΑΣ ΠΑΟΚ - Στα χέρια της ΠΑΕ χωρίς τελεσίγραφα το μνημόνιο της Νέας Τούμπας

Ήττα για την ηγετική ομάδα του ΑΣ ΠΑΟΚ που επέμενε για τελεσίγραφα ως τις 31/12, επικράτησε με 7-6 η λογική και το μνημόνιο πάει στην ΠΑΕ για λεπτομέρειες και υπογραφές.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν το μνημόνιο συνεργασίας που θα πάει στην ΠΑΕ προς συζήτηση και υπογραφή, εγκρίθηκε με ψήφους 7-6, ενώ το μνημόνιο δεν περιέχει τον όρο για proof of fund μέχρι 31/12 και προβλέπει ότι η ΠΑΕ θα καταθέσει εγγυητική επιστολή με την κοστολόγηση του έργου.

Ησαϊάδης, Πατρίδας, Μπεκιάρης, Δημοκράτης Παπαδόπουλος και Γιαννακόπουλου επέμεναν για τελεσίγραφο στις 31/12, αλλά η θέση τους δεν πέρασε στην ψηφοφορία που διεξήχθη.

Πλέον, το μνημόνιο θα πάει προς συζήτηση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες και να πέσουν οι υπογραφές.

Αναλυτικά:

Το ΔΣ του Α.Σ. ΠΑΟΚ συνεδρίασε στις 22 Οκτωβρίου στα Γραφεία του ερασιτέχνη και κατέληξε στο σχέδιο μνημονίου-συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα, που θα προταθεί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Επιθυμία μας είναι η συνάντηση να γίνει το συντομότερο δυνατό.