Όταν ο Τζινόμπιλι «ξέρανε» την Γιουγκοσλαβία με καλαθάρα στην εκπνοή (vid)

Με το σκορ στο 81-81 και με 3,8 δευτερόλεπτα να απομένουν ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς ευστόχησε σε 1/2 βολές, γράφοντας το 81-82 για τους Γιουγκοσλάβους.

Ο τελευταίος λόγος όμως άνηκε στον Τζινόμπιλι, που με δύσκολη προσπάθεια εν κινήσει έβαλε ένα από τα μεγαλύτερα καλάθια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, χαρίζοντας μια τρομερή νίκη στην Αργεντινή με 83-82, ανοίγοντας τον δρόμο για την σπουδαία πορεία στη διοργάνωση, ως την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

