H Basket League #μένει_σπίτι και προτείνει…

Ο κορωνοϊός βρίσκεται σε έξαρση και έχει… παραλύσει όλη την Ευρώπη και για το λόγο αυτό το SDNA, με την βοήθεια των Λεωνίδα Κασελάκη, Νώντα Παπαντωνίου, Ουίλ Χάτσερ και Τζέρι Σμιθ κάνει τις δικές του προτάσεις για τις ημέρες καραντίνας.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει δράση, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μοιραία άπαντες προσπαθούν να βρουν έναν διαφορετικό τρόπο για να περάσουν τις μέρες τους. Το #Μένουμε_Σπίτι έχει γίνει το απόλυτο σλόγκαν των ημερών και όχι άδικα. Η έξαρση του κορωνοϊού έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, με τον πανδημικό ιό να δείχνει πως κερδίζει αυτή τη… μάχη.

Η Κυβέρνηση έχει συστήσει στον κόσμο να μείνει σπίτι, ώστε να περάσει πιο ανώδυνα και όμορφα αυτή η δύσκολη κατάσταση. Έτσι, το SDNA έρχεται για να βοηθήσει άπαντες αυτές τις δύσκολες μέρες.

Σε αυτή την προσπάθεια η συμβολή των αθλητών της Basket League ήταν καθοριστική. ΟΙ Λεωνίδας Κασελάκης (Προμηθέας), Νώντας Παπαντωνίου (Λάρισα), Ουίλ Χάτσερ (Περιστέρι) και Τζέρι Σμιθ (Ήφαιστος Λήμνου) κάνουν τις δικές τους προτάσεις στο κοινό όσον αφορά ταινίες, σειρές, βιβλία, μουσική, χόμπι, για να είναι οι μέρες αυτές λίγο καλύτερες.

Marvel… δαγκωτό από τον Λεωνίδα Κασελάκη

Αυτές τις μέρες, κατά τις οποίες δεν υπάρχει δράση στα παρκέ, ο Λεωνίδας Κασελάκης προτείνει γυμναστική από το σπίτι και παράλληλα συστήνει στον κόσμο τις ταινίες της Marvel με κάθε σούπερ ήρωα της εταιρείας. Παράλληλα προτείνει βιβλία με πρωταγωνιστή τον Σέρλοκ Χολμς και τονίζει πως καλή λύση είναι το ραδιόφωνο ως μουσική επιλογή.

Οι προτάσεις του Λεωνίδα Κασελάκη:

Ταινία/Σειρά: Όλη τη σειρά της Maverl!

Μουσική: Ραδιόφωνο

Βιβλίο: Σέρλοκ Χολμς ή βιβλία ατομικής βελτίωσης

Χόμπι: Γυμναστική στο σπίτι

Οι… Vikings του Παπαντωνίου

Ο Νώντας Παπαντωνίου είναι φαν της τεχνολογίας και αυτές τις μέρες τις περνάει βλέποντας φανατικά Vikings. Παράλληλα προτέινει στον κόσμο γυμναστική από το σπίτι, ώστε να μείνουν άπαντες σε φόρμα αυτές τις μέρες, ενώ οι μουσικές προτιμήσεις του εκτείνονται από Βασίλη Καρρά μέχρι… Light!

Οι προτάσεις του Νώντα Παπαντωνίου:

Ταινία/Σειρά: Vikings, Toy Boy

Μουσική: Από Καρρά μέχρι… Light

Χόμπι: Γυμναστική

«Κολλημένος με τις σειρές ο Χάτσερ

Από την πλευρά του ο Ουίλ Χάτσερ δεν κρύβει την προτίμησή του στις σειρές. Ο γκαρντ του Περιστερίου παρακολούθησε ενδελεχώς τις σειρές 13 reasons why, You και Stranger Things και τις προτείνει στον κόσμο, ενώ όσον αφορά τα βιβλία, έδωσε έμβαση σε βιβλία κινήτρου.

Οι προτάσεις του Ουίλ Χάτσερ:

Ταινία/Σειρά: 13 reasons why, You, Stranger Things

Μουσική: Blinding Lights (Weeknd), Changes (Justin Bieber)

Βιβλίο: Αλχημιστής, How successful people grow, Motivation Manifesto

Χόμπι: Γυμναστική.

Η τριλογία και ο Nipsey Hustle του Τζέρι Σμιθ

Ο Τζέρι Σμιθ προσπαθεί να γεμίσει τον χρόνο του. Και βρήκε αυτό που ήθελε μέσα από την τριλογία της Duvergent, την οποία και πρότεινε στον κόσμο για αυτές τις μέρες. Παράλληλα πρότεινε τον δίσκο του Nipsey Hustle, Victory Lap, ενώ από πλευράς βιβλίων στάθηκε στον Κόμπε Μπράιαντ και το Mamba Mentality!

Οι προτάσεις του Τζέρι Σμιθ:

Ταινία/Σειρά: Divergent, Allegiant, Insurgent.

Μουσική: Victory Lap (Nipsey Hustle)

Βιβλίο: Mamba Mentality

Χόμπι: Call of Duty: WarZone