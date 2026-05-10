Νέα ήττα στην Ισπανία για τη Βαλένθια πριν τον «τελικό» πρόκρισης με τον Παναθηναϊκό

Νέα ήττα, τρίτη συνεχόμενη, στο ισπανικό πρωτάθλημα γνώρισε η Βαλένθια με 86-88 από την Μπασκόνια, πριν το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι των Euroleague playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/5, 22:00).

Η Βαλένθια που παρουσιάστηκε χωρίς τους Μπράνκου Μπαντιό και Τζόσεπ Πουέρτο, ενώ έχασε με χτύπημα στο πρόσωπο τον Μπράξτον Κι, βρέθηκε να χάνει με 63-76 στο 34', όμως με αντεπίθεση διαρκείας και πρωταγωνιστές τους Ντε Λαρέα και Ρίβερς προσπέρασε με 82-80 στο 38'. Με βολές ο Ρίβερς ισοφάρισε σε 86-86 στα 30'' πριν το τέλος, με τον Σίμονς να γράφει το 86-88 στα 6'' και τον Μουρ να παίρνει την τελευταία προσπάθεια χωρίς όμως να βρει στόχο.

Έπεσε στο 21-9 η Βαλένθια και στην 3η θέση, με τις Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια (4-5) να την πιάνουν στη βαθμολογία με το ίδιο ρεκόρ. Πλήρες ροτέισον από τον Πέδρο Μαρτίνεθ για τη Βαλένθια, με τον Ζαν Μοντέρο να παίζει μόλις 10 λεπτά και να μένει άποντος με 0/5 σουτ.

Πρώτοι σκόρερ των γηπεδούχων ήταν ο Σέρχιο Ντε Λαρέα (15π., 7ασ.) και ο Νέιτ Ρίβερς (15π.) και ακολούθησαν ο μοιραίος στο τέλος Ομάρι Μουρ (12π.), ενώ από 10 πόντους έβαλαν οι Κάμερον Τέιλορ, Χάιμε Πραντίγια, Νιλ Σακό. Για τους νικητές ξεχώρισαν ο Τίμοθι Λουβαβού - Καμπαρό και ο Γιουτζίν Ομορούγι με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 41-41, 58-63, 86-88

