Ιταλικά playoffs: Κόντρα στην Αρμάνι η Ρετζιάνα του Πρίφτη - Όλα τα ζευγάρια

Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος στην ιταλική λίγκα με τα ζευγάρια των playoffs να σχηματίζονται.

Η Βίρτους Μπολόνια κέρδισε 104-85 τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη με κορυφαίο τον Άλστον (19π.), τερμάτισε στην πρώτη θέση με ρεκόρ 23-5 και θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την 8η Τρέντο. Στη 2η θέση βρέθηκε η Μπρέσια (21-7) σε μια εξαιρετική πορεία και μετά τη νίκη της με 92-71 επί της Σάσαρι (υποβιβάστηκε μαζί με την Τρέντο που είχε αποσυρθεί λόγω οικονομικών προβλημάτων), θα αντιμετωπίσει την 7η Τριέστε.

Η Αρμάνι Μιλάνο αν και έχασε από την Τρέντο με 84-74 (Μπαγιέχε 14π. - Μπρουκς 18π.) τερμάτισε στην 3η θέση και θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας την Ρετζιάνα του Δημήτρη Πρίφτη. Τέλος, η Βενέτσια έχασε από την Ντερτόνα (75-78) και οι δυο τους θα βρεθούν εκ νέου στα προημιτελικά, με την πρώτη να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

1. Βίρτους Μπολόνια - 8. Τρέντο

2. Μπρέσια - 7. Τριέστε

3. Αρμάνι Μιλάνο - 6. Ρετζιάνα

4. Βενέτσια - 5. Ντερτόνα