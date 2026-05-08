Η Φενέρμπαχτσε απέδρασε από το «κολαστήριο» του Κάουνας στην παράταση με 90-94 και έκλεισε θέση για το Final-4 της Αθήνας, όπου και θ' αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό.

Άντεξε στην πίεση της Ζάλγκιρις, δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα και πήγε με +5 στα αποδυτήρια η Φενέρ

Η Φενέρ ξεκίνησε με φόρα το παιχνίδι και προηγήθηκαν με 0-7 μετά από καλάθια των Τάκερ, Μπιμπέροβιτς και Μπιρτς (3’). Η Ζάλγκιρις βρήκε τους πρώτους της πόντους στο παιχνίδι με τέσσερις βολές, μία του Γκος μετά από τεχνική ποινή τους Σάρας, και τρεις του Μπουτκέβιτσιους (4-7) μετά από 4΄αγώνα. Οι Τούρκοι ήλεγχαν τον ρυθμό του δεκαλέπτου, και με βολές του Μπόλντγουιν πήραν διαφορά +6 (9-15), σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ. Οι γηπεδούχοι με το τρίποντο του Σλίβα έφεραν την διαφορά στους 3 (14-17), όμως η Φενέρ με επιμέρους 8-4 ξέφυγε ξανά στο 18-25.

Με τρίποντο του Λο ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος που έφερε την Ζάλγκιρις σε απόσταση αναπνοής (23-25), ενώ με τον ίδιο τρόπο ο Σλίβα μείωσε στον πόντο (26-27) στο 13’. Η Φενέρ με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Χόρτον - Τάκερ πήρε ανάσα (29-33) όμως ο Σιρβίντις με άμεση απάντηση από τα 6.75 έφερε ξανά το παιχνίδι στον πόντο (32-33, 16’). Η ομάδα του Σάρας δεν άφησε ποτέ το προβάδισμα να της φύγει από τα χέρια, και με βολές του Ντε Κολό και σουτ μέσης απόστασης του Μπιμπέροβιτς, πήραν απόσταση +6 (38-44) στο 19’. Με καλάθι του Μπόλντγουιν οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν στο +5 (42-47).

H Zάλγκιρις τα έφερε «τούμπα» στο δεύτερο μέρος. έφτασε κοντά στη νίκη όμως ο Μπόλντγουιν έστειλε το ματς στην παράταση

Με τρίποντο του Φρανσίσκο, η Ζάλγκιρις μείωσε σε 46-49 στα πρώτα λεπτά του τρ’ιτου δεκαλέπτου. Το παιχνίδι πήγε ξανά σε χαμηλό ρυθμό με την Φενέρ με την Φενέρ να κρατά στα χέρια της προβάδισμα +4 (46-50), όμως με δύο τρίποντα, ένα από Φρανσίσκο και ένα από Τουμπέλις, η Ζάλγκιρις πέρασε μπροστά για πρώτη φορά (54-50) στο 25’. Οι Λιθουανοί με νέο τρίποντο του Φρανσίσκο ανέβασαν ξανά το σκορ στους 4 (59-55) στο 28’, σε ένα δεκάλεπτο που της πήγαν όλα τέλεια. Η Φενέρ πέρασε ξανά μπροστά με τον Τάκερ (59-60), όμως ο Φρανσίσκο με μία βολή έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού (62-61).

Με βολές του Τουμπέλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος και τους Λιθουανούς στο +3 (64-61), όμως ο Τάκερ με εντυπωσιακό κάρφωμα μείωσε εκ νέου στον πόντο. Η Ζάλγκιρις μάλιστα πήραν αέρα +5 (68-63) για πρώτη φορά στη βραδιά στο 33’, με τον Τάκερ όμως να απαντά ξανά, με τρίποντο αυτή την φορά για 68-66. Η ομάδα του Ματσιούλις με καλάθι του Ράιτ από το ύψος των βολών ανέβασε ξανά την διαφορά στο +5 (74-69) στο 37’, όμως οι Τούρκοι για ακόμη μια φορά με ένα επιμέρους σκορ 7-2, ισοφάρισαν σε 76-76, πριν βάλει ένα σουτ ο Σλίβα για το 78-76. Στα 29.3" πριν από το τέλος, ως από μηχανής Θεός, ο Μπόλντγουιν με follow έφερε το παιχνίδι ξανά στα ίσα (78-78). Ο Φρανσίσκο κέρδισε βολές από τον Μέλι στα 5.5" και με εύστοχο ζευγάρι έκανε το 80-78. Ο Μπόλντγουιν με λέι απ ισοφάρισε στο 1.2" και το παιχνίδι πήγε στην παράταση αφού οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να βρουν καλάθι.

Στην παράταση ανέλαβε δράση ο Χόρτον - Τάκερ και έφτασε στη νίκη - πρόκριση για το Final4

Με κάρφωμα του Ράιτ ξεκίνησε το εξτρα πεντάλεπτο, όμως η Φενέρ απάντησε με 8-0 μετά από καλάθι - φάουλ του Τάκερ για το 82-88. Ο ασταμάτητος Χόρτον - Τάκερ με κάρφωμα έδωσε αέρα +7 (83-90) στην ομάδα του και ταυτόχρονα σοβαρό προβάδισμα νίκης - πρόκρισης. Ο Φρανσίσκο με τρίποντο έκανε το 86-90, όμως ο Μπίρτς με τον 21ο του πόντο, ανέβασε ξανά το σκορ στο +6 (86-92), 1.45” πριν από το τέλος. Οι Λιθουανοί βρήκαν νέο τρίποντο με τον Τουμπέλις μετά την 11η ασίστ του Φρανσίσκο για το 90-92. Η Ζάλγκιρις έκλεψε μια μπάλα όμως έκανε κακή επίθεση, η Φενέρ με βολές του Τάκερ έκανε το 90-94 και έφτασε στη νίκη με 90-94.

Για την Ζάλγκιρις ξεχώρισαν οι Σιλβέν Φρανσίσκο (23π. 11ασ.) και Αζουόλας Τουμπέλις (16π.), ενώ κορυφαίοι της Φενέρ ήταν Κεμ Μπιρτς (21π.) και Τάλεν Χόρτον - Τάκερ (21π. 6ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 80-80, 90-94

