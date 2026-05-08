Απόψε το κλειστό παίζει Metallica πριν από τους Metallica. ΠΑΟ-Βαλένθια και μια πρόκριση όπου... Nothing Else Matters. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Αύριο το ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ, δίπλα από το κλειστό, θα γεμίσει για τους Metallica. Απόψε, λίγα μέτρα πιο πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει τη δική του heavy metal βραδιά. Όχι σκοτεινή, όχι καταθλιπτική, αλλά ηλεκτρισμένη. Βραδιά και ματς που δεν σηκώνουν μισές αποφάσεις, χαλαρές επιστροφές και επιθέσεις χωρίς καθαρό μυαλό. Όταν παίζεις για το 3-1 και την πρόκριση στο Final Four, πραγματικά... Nothing Else Matters.

Η Βαλένθια δεν είναι ομάδα που θα τρομάξει το ΟΑΚΑ, είναι ομάδα που μπορεί να τιμωρήσει την αφέλεια και το έδειξε ολοκάθαρα προχθές. Αν ο Παναθηναϊκός τη βάλει στο παιχνίδι με λάθη, κακές επιλογές και βιασύνη, τότε θα της δώσει αυτό ακριβώς που ψάχνει. Τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση και το δικαίωμα να πιστέψει ότι μπορεί να γυρίσει τη σειρά στην Ισπανία.

Γι' αυτό, απόψε επιβάλλεται μπάσκετ ελέγχου και δύναμης. Άμυνα με επαφή, σωστές αποστάσεις, υπομονή στην επίθεση και αποφάσεις που δεν θα βγαίνουν μόνο από τον θόρυβο της εξέδρας, αλλά από το μυαλό των παικτών. Το ΟΑΚΑ θα κάνει τη δουλειά του, έχει τον τρόπο να δώσει ένταση, παλμό και πίεση. Ο επτάστερος, όμως, πρέπει να κρατήσει το τιμόνι, να μην παρασυρθεί από το... Hit the Lights της βραδιάς και να μη μετατρέψει τον ενθουσιασμό σε βιασύνη.

Σε τέτοια παιχνίδια, τα λάθη γίνονται... σαν να παίζει το The Unforgiven. Δεν συγχωρούνται εύκολα. Ένα χαμένο αμυντικό ριμπάουντ, ένα φθηνό φάουλ, ένα βιαστικό τρίποντο, μια κακή πάσα μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Αν ο Παναθηναϊκός αξιοποιήσει στο τέρμα την ποιότητα, την έδρα, την προσωπικότητα, αλλά για 40 ολόκληρα λεπτά και όχι σε αναλαμπές, αν παίξει με καθαρό μυαλό και καρδιά, τότε η βραδιά μπορεί να τελειώσει όπως πρέπει.

Με το ΟΑΚΑ να μοιάζει με Battery, με ενέργεια που περνάει από την εξέδρα στο παρκέ και από το παρκέ πίσω στην εξέδρα. Η ομάδα του Αταμάν πρέπει να μπει με λογική Seek & Destroy, να ψάξει κάθε αδυναμία της Βαλένθια και να την τιμωρήσει χωρίς δεύτερη σκέψη.