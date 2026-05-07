Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε απόλυτα διαβασμένη, έπαιξε άμυνα που... έσπαγε κόκκαλα, κέρδιζοντας την αγνώριστη Μάλαγα με 78-65 και πάει στον τελικό του BCL κόντρα στην Ρίτας για να γίνει ξανά «Βασίλισσα»

ΑΕΚ για φίλημα στην Ισπανία: Η Ένωση με μια απόλυτα διαβασμένη εμφάνιση και άμυνα που «έσπαγε» κόκκαλα διέλυσε την Μάλαγα με 78-65 και κλείδωσε την συμμετοχή της στον τελικό του Basketball Champions League, εκεί όπου περιμένει ήδη η Ρίτας.

Οι «κιτρινόμαυροι» έβγαλαν ψυχή κλείδωσαν όλα τα ατού της Ισπανικής ομάδας βγάζοντας την τελείως από τα... νερά της, με τον Ντράγκα Σάκοτα να κάνει ρούα ματ στον Ιμπόν Ναβάρο παίρνοντας ουσιαστικά εκδίκηση για τον περσινό χαμένο ημιτελικό στα Άνω Λιόσια.

Ο Φράνκ Μπάρτλεϊ ήταν ο κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους» με τον Αμερικανό γκαρντ να δηλώνει παρών κάθε φορά που η επίθεση της ΑΕΚ κολλούσε (16π. 4/9δ.). Γεμάτη εμφάνιση από τον Νάναλι με 14 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, πολύ καλή παρουσία του Λεκαβίτσιους (14π. 4ρ. 5ασ.). Διψήφιος και ο Γκρέι με 10 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Κέντρικ Πέρι ήταν ο μοναδικός διψήφιος για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο, με τον Μπαλτσερόφσκι να προσθέτει 8 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Έφερε το ματς στα μέτρα της η Ένωση και πήρε προβάδισμα

Mε τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η αναμέτρηση για την ΑΕΚ, η οποία πήρε προβάδισμα 5π. (0-5), με την Μάλαγα να έχει άμεση απάντηση για το 5-5. Οι παίκτες του Σάκοτα έβγαζαν αρκετή ένταση στην άμυνα τους, είχαν βγάλει εκτός ρυθμού την ισπανική ομάδα που δυσκολευόταν να βρει εύκολο σκορ (7π. σε 8’), με τον Χαραλαμπόπουλο να ανεβάζει ξανά την διαφορά στο +5 (7-12 στο 8’). Ο Τιγί ξεκόλλησε την ισπανική ομάδα με καλάθι στο φινάλε του δεκαλέπτου (9-14), με τους «κιτρινόμαυρους» να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα, έχοντας φέρει το ματς στα μέτρα τους.

Υπερηχητική ΑΕΚ έκανε ότι ήθελε και εκτόξευσε την διαφορά

Με τρίποντο του Ουεμπ ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο η Μάλαγα (12-14), με τον Νάναλι να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 12-17. Ο Σκορδίλης έδινε λύσεις από το ζωγραφιστό για την Ένωση, με τον Λεκαβίτσιους να ανεβάζει την διαφορά στο +8 (14-22 στο 14’). Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν φέρει το παιχνίδι στο σημείο που ήθελαν, την ώρα που η Μάλαγα σούταρε με πολύ κακά ποσοστά από μακριά (2/15τρ.). Ο Γκρέι έστειλε για πρώτη φορά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 16-26 στο 15’), με τον Μπάρτλεϊ να μπαίνει στην εξίσωση της αναμέτρησης εκτοξεύοντας την διαφορά στο +17 (16-33 στο 18’). Ο Καλινόφσκι με τρίποντο ξεκόλλησε την ομάδα του Ναβάρο (21-35), με τον Νάναλι να διαμορφώνει το 21-37 του πρώτου μέρους, σε μια «κιτρινόμαυρη» παράσταση.

Διατήρησε το προβάδισμα της η ΑΕΚ δια χειρός Μπάρτλεϊ

Με 6-0 σερί μπήκε η Μάλαγα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με την Ένωση να χάνει την συγκέντρωση της (27-37). Ο Φιζέλ με κάρφωμα ξεκόλλησε την ΑΕΚ από τους 37π. με τον Μπαρέιρο να βρίσκει το πρώτο του σουτ ρίχνοντας την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (-9, 30-39 στο 24’). Ο Μπάρτλεϊ έπαιζε μόνος τους για τους «κιτρινόμαυρους» στο τρίτο δεκάλεπτο (+13, 31-44 στο 24’), με την ΑΕΚ να ελέγχει τον ρυθμό διατηρώντας το προβάδισμα της σε επίπεδα ασφαλείας (+11, 38-49 στο 26’). Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο ήταν αγνώριστη, αδυνατούσε να βρει ρυθμό στην επίθεση με τον Λεκαβίτσιους να ανεβάζει ξανά την διαφορά για την Ένωση στο +15 (41-56 στο 29’) στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

ΑΕΚ για φίλημα, διέλυσε την Μάλαγα και πάει να γίνει ξανά... Βασίλισσα

Λεκαβίτσιους και Όντιτζ διαμόρφωσαν το 46-59 με σουτ έξω από τα 6.75μ. με τον Γκρεγκ Μπράουν να καρφώνει για το +15 της ΑΕΚ (46-61). Ο Μπάρτλεϊ με νέο τρίποντο έστειλε την διαφορά στο +17 (47-64 στο 32'), την ώρα που ο Γκρεγκ Μπράουν εκτόξευσε την διαφορά με γκολ-φάουλ στο +18 (50-68 στο 34'), με τους «κιτρινόμαυρους» να κάνουν ότι θέλουν το παρκέ. Η Μάλαγα έβγαλε αντίδραση με 7-0 σερί μειώνοντας στο -11 (57-68), με τον Σάκοτα να καλεί άρον - άρον τάιμ άουτ, την ώρα που η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο γύρισε την άμυνα της σε ζώνη. Ο Νάναλι με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 57-70, η ΑΕΚ ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό στο 38' με τον Γκρέι να γράφει μέσα από την ρακέτα το 59-72. Η Ένωση ουσιαστικά είχε κλειδώσει τη νίκη, με την ΑΕΚ να πραγματοποιεί μια αψεγάδιαστη εμφάνιση, διαλύοντας την... αγνώριστη Μάλαγα με 78-65 και πλέον πηγαίνει στον τελικό για να γίνει ξανά... Βασίλισσα.

Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 43-56, 65-78.

