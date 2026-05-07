«Πρόταση του ΠΑΟΚ στον Λορένζο Μπράουν»

Σύμφωνα με ισραηλινό Μέσο ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στον Λορένζο Μπράουν.

O 36χρονος Αμερικανός με ισπανικό διαβατήριο γκαρντ έχει τεθεί νοκ άουτ στην Αρμάνι Μιλάνο από τον Ιανουάριο λόγω εσωτερικών ζητημάτων με την ομάδα και την επόμενη σεζόν θεωρείται βέβαιο πως θα αναζητήσει σε άλλη ομάδα την συνέχιση της καριέρας του.

Το Israel Hayom, και όπως αναμεταδίδει το ιταλικό pianetabasket, σημειώνει πως «η πιο ενδιαφέρουσα προσφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον Μπράουν είναι αυτή του ΠΑΟΚ» και προσθέτει για τον «σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό της ελληνικής ομάδας και την άφιξη ενός προπονητή του επιπέδου του Αντρέα Τρινκιέρι». To όνομα του Μπράουν έρχεται να προστεθεί σε εκείνα των Νικ Καλάθη, Ουίλ Κλάιμπερν και Ναζ Μήτρου-Λονγκ, που έχουν παίξει στη μεταγραφική λίστα του Δικεφάλου, με την ομάδα να θέλει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας σεζόν.

Τη φετινή σεζόν στη Euroleague ο Μπράουν, o οποίος πέρσι φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έχει περάσει ακόμα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη Φενέρ και τον Ερυθρό Αστέρα, έχει παίξει φέτος σε 12 ματς στη EuroLeague με μέσο όρο 15 λεπτά συμμετοχής και 5,8 πόντους και 2,7 ασίστ ανά παιχνίδι.