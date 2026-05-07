Το απίθανο στατιστικό του Παναθηναϊκού με τα κλειστά ματς (πίνακας)

Μαθημένοι στα ματς που κρίνονται στο σουτ οι πράσινοι, εμπλέκονται στις πιο μικρές διαφορές που έχουν καταγραφεί στα πρώτα τρία παιχνίδια όλων των σειρών πλέι οφ στην ιστορία!

Το ζευγάρι των πλέι οφ της Euroleague μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά ήδη πέρασε στην ιστορία ως ένα από τα πιο «κλειστά» όλων των εποχών. Αν αθροίσουμε την συνολική διαφορά πόντων που κρίθηκαν οι τρεις αναμετρήσεις, θα βρούμε μονοψήφιο νούμερο, μόλις επτά (67-68, 105-107 στη Βαλένθια και 87-91 στο T-Center). Αυτή είναι η δεύτερη μικρότερη διαφορά που έχει προκύψει ποτέ στις πρώτες τρεις αναμετρήσεις στην ιστορία των πλέι οφ από την περίοδο 2008-09, που καθιερώθηκε η σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι αν ψάξει κανείς για τις μικρότερες διαφορές στους τρεις πρώτους αγώνες (ανεξάρτητα αν οι σειρές ολοκληρώθηκαν εκεί ή συνεχίστηκαν με τέταρτο και πέμπτο ματς) θα ανακαλύψει ότι οι πράσινοι είναι… μαθημένοι στις μικρές διαφορές. Ο Παναθηναϊκός δήλωσε «παρών» και εμπλέκεται στα τέσσερα πιο «κλειστά» ζευγάρια στην ιστορία των πλέι οφ. Καταλαμβάνει, δηλαδή, και τις τέσσερις πρώτες θέσεις!

Στην ιστορία των πλέι οφ από τη σεζόν 2008-09 (68 ζευγάρια) στα 16 έχει καταγραφεί συνολική διαφορά 20 πόντων και μικρότερη στα τρία πρώτα ματς, ανεξάρτητα του ποιος ήταν ο τελικός νικητής. Σχεδόν ένα στα τέσσερα, δηλαδή, δεν είναι κάτι σπάνιο. Μόνο σε τρία ζευγάρια, όμως, προέκυψε μονοψήφια διαφορά. Η πιο «κλειστή» σειρά στα τρία πρώτα ματς ήταν αυτή μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Παναθηναϊκού το 2013, όταν οι Καταλανοί νίκησαν το πρώτο ματς με 72-70, οι πράσινοι έκαναν το break με 65-66 και πήραν τον τρίτο αγώνα με 65-63. Στη συνέχεια, βέβαια, η Μπαρτσελόνα πήρε τα δύο επόμενα παιχνίδια και προκρίθηκε.

Ανάλογη διαφορά επτά πόντων με το Παναθηναϊκός-Βαλένθια ήταν και στη μάχη Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκού τη σεζόν 2010-11. Νίκη της Μπάρτσα στο πρώτο ματς 83-82 και στη συνέχεια δύο «πράσινες» νίκες με 75-71 μεκτός και 76-74 εντός. Ο Παναθηναϊκός ως γνωστό πήρε και το τέταρτο ματς και προκρίθηκε με 3-1.

Η τέταρτη πιο μικρή διαφορά καταγράφηκε στο περσινό ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Έφες Αναντολού, όταν οι πράσινοι πήραν το πρώτο ματς με 87-83, έχασαν το δεύτερο με 76-79 και έκαναν break στο τρίτο με 81-77, συνολικά 11 πόντοι. Τελικά πήραν και τη σειρά με 3-2.

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίζεται άλλη φορά στη λίστα. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του εμφανίζεται δύο φορές, στις αναμετρήσεις του με τη Μπαρτσελόνα το 2024 (12 πόντοι συνολικά, πήρε τη σειρά με 3-2) και στο ζευγάρωμά του με τη Φενέρμπαχτσε το 2023 (16 πόντοι, επίσης νικητής με 3-2).