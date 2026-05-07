Μία απ’ τις καλύτερες σειρές πλέι οφ της ιστορίας

«Μάχες» μπορούμε να θυμηθούμε πολλές, όμως οι λεπτομέρειες, η ένταση, το μπασκετικό επίπεδο, η ικανότητα για νίκες σε οποιαδήποτε έδρα, θα κάνει το Παναθηναϊκός-Βαλένθια κάτι για να το θυμόμαστε. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η αγωνία στο κατακόρυφο. Θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four; Δεν θα είναι; Θα «κατορθώσει» να χάσει δύο ευκαιρίες στην έδρα του και θα πάει σε Game 5; Ή θα το τελειώσει την Παρασκευή; Ερωτήματα που αφορούν την Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε ξεχωριστό σασπένς. Οι Παναθηναϊκοί «καίγονται» για την πρόκριση, οι υπόλοιποι για να τους δουν να μένουν εκτός.

Μέσα σε όλο αυτό το καρδιοχτύπι, την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τις αστυνομίες, τους σεκιούριτι, τους προπονητές που τσακώνονται, τους παίκτες που κυνηγιούνται, τους βοηθούς που κάνουν χειρονομίες, τον Γιαννακόπουλο που τιμωρείται, τις ανακοινώσεις των ομάδων, μας ξεφεύγει κάτι: Το μπάσκετ που βλέπουμε. Το οποίο δεν είναι απλά εξαιρετικό. Μετατρέπει τη σειρά σε ιστορική.

Το αντιεμπορικό όνομα της Βαλένθια, υποτιμά τη σειρά. Αν στη θέση της ήταν η Μπαρτσελόνα ή η Μακάμπι ή η Αναντόλου Έφες, τώρα θα συζητούσαμε με διαφορετικούς όρους. Οι «πράσινοι» και οι «πορτοκαλί» μας προσφέρουν συγκινήσεις τις οποίες με μια πρόχειρη αναδρομή στο παρελθόν, είναι δύσκολο να βρούμε.

Σειρές με αγωνία, με σασπένς, οι οποίες κρίθηκαν στο τέλος, υπήρξαν πολλές. Είχαν όμως αυτό το μπασκετικό επίπεδο; Είχαν 3 στα 3 break; Ένα ματς κρίθηκε στον πόντο, ένα στο δίποντο κι ένα στους 4 αλλά στην ουσία στο σουτ. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, θα μπορούσε να είναι 3-0, 1-2 ή 0-3.

Η ατυχία και των δύο, είναι πως έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο. Ο Παναθηναϊκός είναι άτυχος γιατί έχει μια ομαδάρα να αντιμετωπίσει, η οποία παίζει σύγχρονο μπάσκετ σε καλύτερο επίπεδο από την περσινή Παρί για παράδειγμα. Η Βαλένθια είναι άτυχη γιατί το πλάνο της σκοντάφτει στην ποιότητα και στην προσωπικότητα, συν τη φανέλα του αντιπάλου της.

Αυτό που δείχνουν και οι δύο ομάδες, είναι πως βρίσκονται σε επίπεδο Final Four. Οπότε όσο κι αν εμείς θέλουμε να προκριθεί η ελληνική ομάδα, μπασκετικά δίκαιο δεν υπάρχει. Υπάρχει άδικο όμως. Θα είναι άδικο για όποιον από τους δύο αποκλειστεί.

Όπως είναι άδικο πως αυτό το ζευγάρι, με την τόση ένταση που ακροβατεί κάπου ανάμεσα στο μπασκετικό πάθος και στο να ξεφύγει το πράγμα, δεν έχει το επίπεδο της διαιτησίας που του αξίζει. Κι εκεί δικαίως οι «πράσινοι» μπορούν να έχουν παράπονα.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια μπασκετική διαφήμιση, η οποία μακάρι να ολοκληρωθεί την Παρασκευή με μια πρόκριση του Παναθηναϊκού. Όσο κι αν δεν του φαίνεται, θα είναι μία από τις δυσκολότερες προκρίσεις στην ιστορία των «πράσινων». Σε μια σειρά που θα γραφτεί στα βιβλία της μπασκετικής ιστορίας και θα μνημονεύεται για το επίπεδό της.